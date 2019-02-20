«Facebook — это цифровой гангстер, которого следует поставить на место»

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По масштабам деятельности и охвату пользователей современные технокомпании схожи с государствами, а потому им необходимо жесткое регулирование. К такому выводу пришли британские парламентарии в ходе 18-месячного расследования деятельности Facebook, красноречиво охарактеризовавшие соцсеть «цифровым гангстером», осознанно нарушающим права собственных пользователей.

«Сам британский институт демократии находится под угрозой из-за злонамеренного и бесконтрольного распространения через социальные сети персонализированной дезинформации из неидентифицируемых источников», — цитирует председателя профильного комитета Дамиэна Коллинза издание The Telegraph.

Журналисты газеты назвали представленный отчет «сокрушительным» для Facebook.

«Недопустимо, чтобы такие компании, как Facebook, вели себя словно „цифровые гангстеры“, ставя себя вне и выше закона», — подчеркивается в докладе, который занимает 108 страниц.

Особое негодование у комитета вызвал тот факт, что британские власти трижды пытались добиться ответов от Марка Цукерберга, однако в отличие от «очной ставки» с американскими законодателями, запросы из-за океана он проигнорировал. Парламентарии говорят, что Цукерберг присылал вместо себя неопытных подчиненных, которые были не в состоянии ответить на элементарные вопросы.

«Марк Цукерберг продолжает не соответствовать тому уровню лидерства и персональной ответственности, которые следует ожидать от человека, возглавляющего одну из крупнейших в мире компаний», — заявил председатель комитета Дэмиен Коллинз.



«Мало кто выражал презрение к нашей парламентской демократии так же, как Марк Цукерберг, — добавил заместитель лидера Лейбористской партии Том Уотсон. — Если что-то и объединяет политиков всех мастей в это нелегкое время, так это желание привлечь его и его компанию к ответственности».

По итогам расследования комитет призвал парламент как можно скорее завершить эпоху «неадекватного» саморегулирования техногигантов, ограничив их деятельность жесткими законодательными нормами, нарушение которых будет чревато астрономическими штрафами или санкциями. По мнению чиновников, Великобритании нужен «этический кодекс» для соцсетей, аналогичный правилам британского медиа-регулятора Ofcom; в соответствии с которым соцсети должны будут убирать дезинформационный и опасный контент под угрозой серьезного наказания.

«Нам необходимо независимое регулирование с широкими полномочиями, которое наконец прекратит пагубную практику по подрыву демократии с использованием новых технологий, — заявили парламентарии. — Кроме того, недопустимо позволять социальным сетям уклоняться от ответственности под предлогом того, что они-де являются «просто платформами, не отвечающими за распространяемый контент».

Также в отчете акцентируется внимание на двух моментах, не связанных непосредственно с Facebook.

Во-первых, утверждают британские чиновники, избирательные законы страны нуждаются в реформе, поскольку в настоящее время они не приспособлены к современным технологическим методам воздействия пропаганды.

«Необходимо на законодательном уровне распространить ограничения, связанные с политической коммуникацией, на онлайн-среду«, — объяснил Коллинз.

Во-вторых, парламентарии призвали правительство провести независимое расследование в отношении «имевших место попыток иностранных государств оказать влияние на британскую политику накануне референдумов о независимости Шотландии в 2014 году и по вопросу выхода Великобритании из ЕС в 2016 году, а также незадолго до парламентских выборов в 2017».

Отдельно законодатели подчеркивают, что Facebook, несмотря на косметические изменения в собственной политике, продолжает ставить интересы бизнеса и акционеров выше прав своих 2 млрд пользователей:

«Снова и снова Facebook выбирает прибыль вместо безопасности данных и сотрудничает с политическими организациями, манипулирующими потенциальными избирателями».

Помимо этого, комитет заявил о необходимости разобраться, «не злоупотребляет ли Facebook своей доминирующей позицией на рынке социальных медиа, чтобы решать, какие бизнесы должны преуспевать, а какие – терпеть неудачу».

В довершение всего чиновники обвинили руководство соцсети в том, что оно «намеренно вводило в заблуждение» законодателей в ходе расследования, а также «умышленно не информировало» политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы и тщательно скрывало любые утечки данных (в связи с этим в докладе упоминается скандал с Cambridge Analytica).

Интересно, что предложение о введении регуляционных мер в отношении компании Марка Цукерберга нашло поддержку даже среди сторонников либеральных ценностей.

«Facebook — это неуправляемый монстр, угрожающий демократии. Его вне всякого сомнения следует взять под контроль», — отметило, в частности, традиционно либеральное издание The Guardian.

Напоследок отметим, что вскоре после публикации отчета министр культуры Великобритании Джереми Райт опубликовал статью под говорящим названием «Эпоха технологической саморегуляции подходит к концу».

Министр считает, что, как и любая другая индустрия, индустрия социальных сетей имеет не только права, но и обязанность ставить безопасность своих клиентов во главу угла.

Райт подчеркивает, что одно из важнейших предложений парламентской комиссии — требование, чтобы крупные онлайн-платформы взяли на себя обязательства по качеству новостей: предполагается, что под надзором внешнего регулятора интернет-гиганты наконец начнут прикладывать усилия по предоставлению лишь достоверного контента.

«Мы больше не можем полагаться только на добрую волю интернет-индустрии. Во всем мире правительства сталкиваются с проблемой обеспечения онлайн-безопасности своих граждан. Так как эра саморегуляции подходит к концу, Британия может и должна действовать сообразно», — отметил министр.

Источник: hightech.plus