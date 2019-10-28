Facebook представил ИИ, который не даст системе распознавания лиц идентифицировать человека на видео, но при этом сохранит узнаваемость его внешности для других людей
Специалисты Facebook AI Research, исследовательского подразделения компании Facebook, разработали ИИ, который не позволит системе распознавания лиц идентифицировать человека на видео. При этом его лицо по-прежнему остается узнаваемым для других людей.
Как сообщается, разработка, в основе которой лежит специально обученная нейросеть, вносит незначительные изменения в лицо человека (к примеру, немного «корректирует» форму носа, бровей и глаз), которые одновременно и сбивают с толку систему распознавания лиц, и сохраняют естественный внешний вид лица и его мимику. Так, на демонстрационном видео видно, что лицо актрисы Дженнифер Лоуренс в целом было несколько изменено, но при этом то, что это именно она, не вызывает сомнений.
Эффективность разработанного решения исследователи проверили при помощи датасета, состоящего из роликов со знаменитостями, и алгоритма автоматического распознания лиц ArcFace, натренированном на их лицах. С оригинальными видео система справлялась на ура, однако в обработанных больше не могла распознать конкретного человека.
Одним из достоинств разработки исследователи называют то, что ее не нужно «переобучать» для каждого пользователя: менять с ее помощью можно лица любых людей.
На данный момент Facebook не планирует применять данную систему в своих проектах. Однако исследователи прогнозируют, что в будущем разработанное ими решение может пригодиться при создании систем, направленных на защиту приватности пользователей.
Источник: Engadget