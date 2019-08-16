«Фактическая дальность пробега груженой Tesla Semi на одном заряде соответствует обещаниям Илона Маска»





Когда в 2017 году Илон Маск анонсировал электрогрузовик Tesla Semi, он указал, что грузоподъемность модели составит около 36 тонн, а дальность поездки на одном заряде — от 500 км до 800 км в зависимости от версии. Позднее он заявил, что максимальный показатель составит почти 1000 км.

Обещания Маска подтверждаются далеко не всегда, однако в случае с Tesla Semi он, похоже, не погрешил против истины. Как сообщает Electrek, во время одного из досмотров офицерам Калифорнийского шоссейного инспекционного центра удалось поговорить с водителем-испытателем электрогрузовика. Тот подтвердил, что пробег Tesla Semi при загрузке трейлера 34 тоннами грузов «соответствует предварительным оценкам дальности или превышает их», а также уточнил, про бетонные блоки, выполняющие роль груза, возятся туда-сюда исключительно в рамках испытаний.

Эксперты отмечают, что если дальность пробега Tesla Semi на одном заряде действительно превысит 800 км, это будет невероятным достижением. Для сравнения: электрогрузовик Freightliner eCascadia от Daimler проезжает без подзарядки лишь 400 км.

Ранее предполагалось, что производство Tesla Semi стартует уже в этом году, однако недавно компания отложила выпуск рабочей версии до конца 2020 года.

Источник: hightech.plus