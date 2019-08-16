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«Фактическая дальность пробега груженой Tesla Semi на одном заряде соответствует обещаниям Илона Маска»

«Фактическая дальность пробега груженой Tesla Semi на одном заряде соответствует обещаниям Илона Маска»

«Фактическая дальность пробега груженой Tesla Semi на одном заряде соответствует обещаниям Илона Маска»


Когда в 2017 году Илон Маск анонсировал электрогрузовик Tesla Semi, он указал, что грузоподъемность модели составит около 36 тонн, а дальность поездки на одном заряде — от 500 км до 800 км в зависимости от версии. Позднее он заявил, что максимальный показатель составит почти 1000 км.

Обещания Маска подтверждаются далеко не всегда, однако в случае с Tesla Semi он, похоже, не погрешил против истины. Как сообщает Electrek, во время одного из досмотров офицерам Калифорнийского шоссейного инспекционного центра удалось поговорить с водителем-испытателем электрогрузовика. Тот подтвердил, что пробег Tesla Semi при загрузке трейлера 34 тоннами грузов «соответствует предварительным оценкам дальности или превышает их», а также уточнил, про бетонные блоки, выполняющие роль груза, возятся туда-сюда исключительно в рамках испытаний.

Эксперты отмечают, что если дальность пробега Tesla Semi на одном заряде действительно превысит 800 км, это будет невероятным достижением. Для сравнения: электрогрузовик Freightliner eCascadia от Daimler проезжает без подзарядки лишь 400 км.

Ранее предполагалось, что производство Tesla Semi стартует уже в этом году, однако недавно компания отложила выпуск рабочей версии до конца 2020 года.

Источник: hightech.plus

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