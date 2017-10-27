Financial Times: Nike оставит тысячи людей без работы, автоматизировав производство

С появлением этого материала стало ясно, что процесс производства изменится. В 2015 году Nike начала сотрудничество с экспертом в автоматизации компанией Flex. Одним из результатов такого взаимодействия стало строительство крупнейшей фабрики Nike в Мексике, которую возводили, ориентируясь уже не на дешевую человеческую рабочую силу, а на автоматизированный процесс производства и роботов. На этой фабрике уже никто не склеивает отдельные кусочки — они скрепляются лазерами.

Отметим, что технологический прорыв в производстве кроссовок Nike случился в 2012 году. Тогда в компании начали использовать для производства новый материал — Flyknit. Он позволяет создавать бесшовный и мягкий верх для кроссовок, который сразу оценили марафонцы и другие профессиональные спортсмены. Более того, кроссовки из Flyknit не клеятся вручную — их «шьет» специальная машина. Если до этого стандартный кроссовок состоял из 200 кусков разных размеров, каждый из которых должен был быть кропотливо приклеен старательной азиатской рукой, то теперь верх стал монолитным. И весь этот монолит создает робот, закрепляя результат лазерами.

Для Nike это имеет сразу несколько важных последствий. Ожидается, что значительно увеличится прибыль: меньше персонала, увеличенные объемы. Также Nike наконец сможет максимально быстро реализовывать новые концепты и дизайнерские решения в своей обуви. Сейчас от стола инженеров до готового кроссовка проходит несколько месяцев. Из-за этого уже вышедшая на массовый рынок модель может оказаться устаревшей. Но с лазерной резкой и автоматической склейкой это время уменьшается до нескольких недель. Компания сможет еще чаще менять модельный ряд, фактически подстраиваться под мгновенные желания потребителей. Это может быть даже важнее, чем сухая оптимизация производства.

На этом можно было порадоваться за улучшение показателей компании, если бы Nike не была крупнейшим межнациональным работодателем. По последним данным, на заводах Nike, расположенных в 15 странах мира, у конвейерных линии стоят 493 тысячи человек, всего же на компанию трудится свыше миллиона человека по всему миру. Теперь каждый из них боится прихода роботов. В свое время Nike стала первой компанией, которая в огромных масштабах переносила производство в развивающиеся страны. Из-за этого два последние десятилетия она регулярно подвергалась обвинениям со стороны правозащитников за создание тяжелых условий труда. Однако теперь эксперты прогнозируют, что уже автоматизация производств может создать компании экономические и политические проблемы во всех странах присутствия.

Никто не захочет, что тысячи граждан оказались без работы. Так что перед Nike встала дилемма: автоматизация или рабочие места. В самой же компании говорят, что увеличивающиеся объемы производства помогут и внедрить автоматизацию, и сохранить людей.

«Конечно, мы стремимся делать наши производства более автоматизированными и инновационными, — говорит Эрик Спрунк, исполнительный вице-президент Nike. — Мы не скрываем, что это так или иначе отразится на наших сотрудниках. Вместе с тем, мы не думаем, что автоматизация приведет к тому, что нам придется кого-то уволить. Скорее всего, даже с учетом автоматизации мы будем нуждаться не в меньшем количестве рабочей силы».

По мнению Шридхара Тайора, профессора менеджмента из бизнес-школы Университета Карнеги Меллон, у руководства Nike просто нет другого выхода, кроме как делать подобного рода оптимистичные заявления.