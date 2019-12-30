Фонд Wikimedia назвал самые популярные англоязычные статьи в Wikipedia в 2019 году
Представители фонда Wikimedia опубликовали на платформе Medium рейтинг самых просматриваемых англоязычных страниц в онлайн-энциклопедии Wikipedia за 2019 год.
Первое место занял завершающий эпическую супергеройскую сагу фильм «Мстители: Финал» — его страницу просмотрели 43,85 миллиона раз. Среди других фильмов наибольший интерес у англоязычных пользователей Wikipedia в 2019 году вызвали картины «Джокер», «Капитан Марвел», «Человек-Паук: Вдали от дома» и «Однажды… в Голливуде».
Кроме того, читатели интересовались сериалом «Игра престолов» и Чернобыльской аварией: примечательно, что всплеск внимания к последней, очевидно, вызван сериалом «Чернобыль», однако сам он в рейтинг не попал. То же произошло с байопиком «Богемная рапсодия»: страница Фредди Меркьюри оказалась в списке на четвертом месте, однако самой ленты в нем нет.
Помимо солиста группы Queen, англоязычные посетители онлайн-энциклопедии чаще всего читали об актерах Киану Ривзе и Джейсоне Момоа, американской исполнительнице Билли Айлиш, ставшей в этом году первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Billboard Hot 100 — самый популярный хит-парад США, и серийном убийце Теде Банди — отметим, что последнему в этом году был посвящен фильм «Красивый, плохой, злой».
В целом рейтинг самых популярных англоязычных страниц Wikipediа в 2019 году выглядит так:
- «Мстители: Финал» (43,85 млн просмотров);
- Список умерших в 2019 году (36,92 млн просмотров);
- Тед Банди (29,06 млн просмотров);
- Фредди Меркьюри (26,86 млн просмотров);
- Чернобыльская авария (25,2 млн просмотров);
- Самые прибыльные фильмы (24,55 просмотров);
- «Джокер», фильм (2019) (22,06 млн просмотров);
- Список фильмов MCU (21,47 млн просмотров);
- Билли Айлиш (19,64 млн просмотров);
- Kиану Ривз (16,62 млн просмотров);
- Джеффри Эпштейн (15,91 млн просмотров);
- «Игра престолов», 8 сезон (15,64 млн просмотров);
- «Капитан Марвел», фильм (15,63 млн просмотров);
- «Игра престолов», телесериал (15,25 млн просмотров);
- Елизавета II (14,81 млн просмотров);
- Список болливудских фильмов 2019 года (14,21 млн просмотров);
- США (13,98 млн просмотров);
- Дональд Трамп (13,96 млн просмотров);
- «Человек-Паук: Вдали от дома» (13,47 млн просмотров);
- «Однажды… в Голливуде» (12,96 млн росмотров);
- YouTube (12,54 млн просмотров);
- Фильмы 2019 года (11,34 млн просмотров);
- Nipsey Hussle (11,31 млн просмотров);
- Джейсон Момоа (11,3 млн просмотров);
- Александрия Окасио-Кортес (11 млн просмотров).
Источник: Wikimedia