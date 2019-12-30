Фонд Wikimedia назвал самые популярные англоязычные статьи в Wikipedia в 2019 году

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Представители фонда Wikimedia опубликовали на платформе Medium рейтинг самых просматриваемых англоязычных страниц в онлайн-энциклопедии Wikipedia за 2019 год.

Первое место занял завершающий эпическую супергеройскую сагу фильм «Мстители: Финал» — его страницу просмотрели 43,85 миллиона раз. Среди других фильмов наибольший интерес у англоязычных пользователей Wikipedia в 2019 году вызвали картины «Джокер», «Капитан Марвел», «Человек-Паук: Вдали от дома» и «Однажды… в Голливуде».

Кроме того, читатели интересовались сериалом «Игра престолов» и Чернобыльской аварией: примечательно, что всплеск внимания к последней, очевидно, вызван сериалом «Чернобыль», однако сам он в рейтинг не попал. То же произошло с байопиком «Богемная рапсодия»: страница Фредди Меркьюри оказалась в списке на четвертом месте, однако самой ленты в нем нет.

Помимо солиста группы Queen, англоязычные посетители онлайн-энциклопедии чаще всего читали об актерах Киану Ривзе и Джейсоне Момоа, американской исполнительнице Билли Айлиш, ставшей в этом году первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Billboard Hot 100 — самый популярный хит-парад США, и серийном убийце Теде Банди — отметим, что последнему в этом году был посвящен фильм «Красивый, плохой, злой».

В целом рейтинг самых популярных англоязычных страниц Wikipediа в 2019 году выглядит так:

Источник: Wikimedia