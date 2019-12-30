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Фонд Wikimedia назвал самые популярные англоязычные статьи в Wikipedia в 2019 году

Фонд Wikimedia назвал самые популярные англоязычные статьи в Wikipedia в 2019 году

Фонд Wikimedia назвал самые популярные англоязычные статьи в Wikipedia в 2019 году


Представители фонда Wikimedia опубликовали на платформе Medium рейтинг самых просматриваемых англоязычных страниц в онлайн-энциклопедии Wikipedia за 2019 год.

Первое место занял завершающий эпическую супергеройскую сагу фильм «Мстители: Финал» — его страницу просмотрели 43,85 миллиона раз. Среди других фильмов наибольший интерес у англоязычных пользователей Wikipedia в 2019 году вызвали картины «Джокер», «Капитан Марвел», «Человек-Паук: Вдали от дома» и «Однажды… в Голливуде».

Кроме того, читатели интересовались сериалом «Игра престолов» и Чернобыльской аварией: примечательно, что всплеск внимания к последней, очевидно, вызван сериалом «Чернобыль», однако сам он в рейтинг не попал. То же произошло с байопиком «Богемная рапсодия»: страница Фредди Меркьюри оказалась в списке на четвертом месте, однако самой ленты в нем нет.

Помимо солиста группы Queen, англоязычные посетители онлайн-энциклопедии чаще всего читали об актерах Киану Ривзе и Джейсоне Момоа, американской исполнительнице Билли Айлиш, ставшей в этом году первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Billboard Hot 100 — самый популярный хит-парад США, и серийном убийце Теде Банди — отметим, что последнему в этом году был посвящен фильм «Красивый, плохой, злой».

В целом рейтинг самых популярных англоязычных страниц Wikipediа в 2019 году выглядит так:

  1. «Мстители: Финал» (43,85 млн просмотров);
  2. Список умерших в 2019 году (36,92 млн просмотров);
  3. Тед Банди (29,06 млн просмотров);
  4. Фредди Меркьюри (26,86 млн просмотров);
  5. Чернобыльская авария (25,2 млн просмотров);
  6. Самые прибыльные фильмы (24,55 просмотров);
  7. «Джокер», фильм (2019) (22,06 млн просмотров);
  8. Список фильмов MCU (21,47 млн просмотров);
  9. Билли Айлиш (19,64 млн просмотров);
  10. Kиану Ривз (16,62 млн просмотров);
  11. Джеффри Эпштейн (15,91 млн просмотров);
  12. «Игра престолов», 8 сезон (15,64 млн просмотров);
  13. «Капитан Марвел», фильм (15,63 млн просмотров);
  14. «Игра престолов», телесериал (15,25 млн просмотров);
  15. Елизавета II (14,81 млн просмотров);
  16. Список болливудских фильмов 2019 года (14,21 млн просмотров);
  17. США (13,98 млн просмотров);
  18. Дональд Трамп (13,96 млн просмотров);
  19. «Человек-Паук: Вдали от дома» (13,47 млн просмотров);
  20. «Однажды… в Голливуде» (12,96 млн росмотров);
  21. YouTube (12,54 млн просмотров);
  22. Фильмы 2019 года (11,34 млн просмотров);
  23. Nipsey Hussle (11,31 млн просмотров);
  24. Джейсон Момоа (11,3 млн просмотров);
  25. Александрия Окасио-Кортес (11 млн просмотров).

Источник: Wikimedia

  • Рейтинги самых популярных англоязычных страниц в Wikipedia за 2018, 2017, 2016 и 2015 годы доступны по приведенным ссылкам.
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