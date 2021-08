Вечером 24 августа прошла онлайн-трансляция Xbox в рамках Gamescom 2021 — в полуторачасовой игровой презентации внутренние студи и партнеры показали немало геймплея и трейлеров грядущих игр, а также анонсировали крупное обновление каталога Xbox Game Pass.

xCloud на Xbox

Облачный игровой сервис xCloud станет доступен на Xbox One и Xbox Series X|S в этот праздничный сезон, что позволит пользователям транслировать игры Game Pass даже без их загрузки.

Forza Horizon 5: геймплей и стилизованный контроллер

Нам уже было известно, что в Forza Horizon 5 будут очень красивые пейзажи, и теперь мы знаем, что там также будут видные машины. Среди них Ford Bronco Badlands 2021 года и Mercedes AMG One; один для улиц, другой для бездорожья. Эти две машины войдут в игру, а также украсят обложку игры.

Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября на Xbox и ПК. Также желающие смогут приобрести оригинальный полупрозрачный контроллер, выполненный в стилистике игры. В Steam уже открылся предзаказ Forza Horizon 5 — на выбор предлагают три издания гоночного симулятора:

Standard Edition — 1 199 гривен

Deluxe Edition — 1 599 гривен

Premium Edition — 1 999 гривен

Масштабное обновление Game Pass

Традиционно Microsoft не упустила возможности прорекламировать подписку Game Pass — в рамках очередного крупного обновления компания анонсировала несколько совершенно новых игр, которые пополнять библиотеку сервиса в день релиза:

Age of Empires IV (PC)

Into The Pit (PC / Console)

Crusader Kings III (PC / Console)

Psychonauts 2 (PC / Console)

The Gunk (PC / Console)

Также библиотеку Game Pass пополнят инди от Humble Games:

Archvale

Next Space Rebels

Midnight Fight Express

Dodgeball Academia

Bushiden

Flynn: Son of Crimson

Unpacking

Signalis

Unsighted

Chinatown Detective Agency

Помимо новых игр в Game Pass выйдут обновления и DLC — подписчики получат State of Decay 2: Homecoming, тематическое обновление Borderlands 3 Making Mayhem в Sea of Thieves и Cult of the Holy Detonation для Wasteland 3.

Геймплейный трейлер Dying Light 2: Stay Human

Microsoft открыла шоу детальным показом игры про зомби и паркур Dying Light 2. В трейлере геймплея показали много зомби, и, по словам разработчика Techland, в нем будет вдвое больше паркура по сравнению с оригиналом. Игра выйдет 7 декабря.

Обновления для Microsoft Flight Simulator

Команда разработчиков поразительно реалистического авиасимулятора Flight Simulator анонсировала серию новых обновлений, включая новый гоночный режим, серию исторических самолетов, мировое обновление, охватывающее Германию, Швейцарию и Австрию, а также даже добавление электрических воздушных такси, которые проложат путь для вертолетов в будущем обновлении.

Урок истории в Age of Empires IV

Разработчики стратегического симулятора Age of Empires IV потратили некоторое время, чтобы рассказать о требушетах и их месте в игре. В образовательную серию войдет 28 роликов. Релиз игры состоится 28 октября 2021 года на ПК и в тот же день появится в Game Pass.

Геймплейный трейлер Stray Blade

Одной из немногих новых игр стала Stray Blade, описанная как «жестокая ролевая игра с напряженными боями и приключенческими исследованиями». Это экшен-RPG в фентезийном сеттинге. Она расскажет о путешественнике и его компаньоне-волке Боджи. Они вместе исследуют мир Акреи и пытаются восстановить в нем баланс сил. Релиз запланирован на 2022 год на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и на ПК (Epic Games Store и Steam).

Анонс консольной версии Crusader Kings III