FUV — трехколесные электромотоциклы, разработанные американской компанией Arcimoto

Американская компания Arcimoto представила трехколесные полузакрытые электромотоциклы под названием FUV — Fun Utility Vehicle.

С виду они похожи на гибрид багги и скутера, а по документам числятся мотоциклами. По факту же перед нами — трайк. Только в отличие от стандартных трайков, у данного транспортного средства два колеса расположены спереди. По словам инженеров, такая конструкция обеспечивает повышенные маневренность и устойчивость «аппарата».

Максимальная скорость FUV составляет 121 км/ч. Запас хода — 161 км. Дополнительно трайк оснащен функцией подогрева сидений и руля, bluetooth-динамиками, съемными дверцами и запираемым багажником.

Как сообщается, Arcimoto работала над электротрайком 12 лет. В течение этого времени стартап выпускал небольшие тестовые партии. С каждой новой итерацией инженерам удавалось не только повысить эффективность решения, но и снизить его стоимость: так, ранние прототипы оценивались в $41 тыс., на данный момент цена FUV составляет $20 тыс. При этом в дальнейшем ее планируют уменьшить до $12 тыс.

Осенью прошлого года Arcimoto начала принимать предзаказы, и в настоящее время их насчитывается почти 3000. На днях компания официально объявила о старте поставок. Планируется, что первые сто предзаказавших получат свои электротрайки до конца июня, остальным же придется подождать до середины 2020 года.

Источник: hightech.plus