Гендиректор Xiaomi: первоначально компанию хотели назвать Red Star или Xuande

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Гендиректор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что изначально основатели хотели назвать свой проект Red Star или Xuande. Об истории производителя топ-менеджер вспомнил в своей речи, приуроченной к десятилетию Xiaomi, сообщает Mydrivers.

По словам Цзюнь, от Red Star отказались из-за того, что такая торговая марка уже была зарегистрирована, а название Xuande — в честь чайного дома Xuande Hall, где будущие основатели компании впервые собрались, чтобы обсудить открытие совместного дела — показалось неблагозвучным. Также предприниматели рассматривали варианты Qianqi, Antong и Lingxi, но в результате выбрали Xiaomi, что означает «рисовое зернышко».

Помимо этого, Лэй Цзюнь отметил, что знак Mi означает нечто большее, чем просто укороченная версия Xiaomi. На самом деле, данный логотип носит символический характер, причем двойной: во-первых, Mi означает «мобильный интернет» (mobile internet) — данная технология, по утверждению топ-менеджера, является краеугольным камнем в философии компании, во-вторых, это аббревиатура названия серии фильмов «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible), что подчеркивает, насколько тяжелы задачи, которые приходится решать китайскому производителю, чтобы оставлять многочисленных конкурентов на рынке позади.

Напоследок отметим, что первая встреча будущих учредителей Xiaomi состоялась 14 января 2010 года. Официальной датой основания компании считается 6 апреля 2010 года. На сегодняшний день Xiaomi является одним из лидеров китайского и глобального рынка смартфонов.

Источник: Gizmochina