Глава НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что госкомпания уже начала подготовку к безуглеродному будущему, а также выступил в поддержку Греты Тунберг





Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию Die Zeit заявил, что госкомпания, специализирующаяся на добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа, уже вступила в процесс трансформации, призванный позволить ей продолжить существование в будущем, когда мир полностью перейдет к производству энергии из возобновляемых источников.

«[Хотя] энергия нужна будет всегда, только те компании, которые добывают ее из ВИЭ, будут иметь успех. Именно поэтому мы сейчас инвестируем в энергоэффективность и возобновляемую энергетику», — заявил топ-менеджер.

По заверению Коболева, у госкомпании в запасе есть еще достаточно времени для подготовки к безуглеродному будущему: так, несмотря на то, что природный газ является «грязным» источником энергии, он выделяет меньше всего углерода, чем другие горючие полезные ископаемые, а потому в ближайшей перспективе его продолжат использовать в сфере энергетики для обеспечения стабильности энергосетей при постепенном переходе на ВИЭ. При этом «невероятный прогресс» в развитии солнечной и ветровой энергетик указывает на то, что и использование природного газа для выработки электричества рано или поздно останется в прошлом, подчеркнул глава НАК «Нафтогаз Украины».

Помимо этого, Коболев заявил, что во многом согласен со шведской активисткой Гретой Тунберг, которая призывает бороться с изменением климата.

«Мы не делаем достаточно [для борьбы с изменением климата] и очень пожалеем об этом в будущем. Я считаю, что очень скоро миру придется побороться за свое буквальное выживание», — отметил он.

Источник: «Новое время»