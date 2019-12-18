Глава SoftBank предложил сделать ИИ обязательным предметом на вступительных экзаменах в японские высшие учебные заведения

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На организованной правительством Японии конференции, посвященной инновациям, глава холдинга SoftBank Масаеси Сон заявил, что японские студенты не будут уделять должного внимания технологиям искусственного интеллекта, пока перед ними не поставят соответствующую задачу, например, сделав тест на знание ИИ обязательным на вступительных экзаменах в вузы.

«Давайте сделаем [этот предмет] обязательным, тогда японские студенты нагонят [своих сверстников из Соединенных Штатов и Китая]», — отметил топ-менеджер.

Как пишет Venture Beat, этот комментарий Сон сделал, указывая на отставание Страны восходящего солнца от США и Китая в плане ВВП и количества патентов на изобретения, связанных с ИИ. Причем в настоящее время данный разрыв только продолжает увеличиваться.

Помимо этого, Сон отметил, что пока США и Китай ведут друг с другом торговые войны, из-за чего стабильность многих цепочек поставок оказалась под вопросом, Японии следует воспользоваться моментом и начать налаживать тесное сотрудничество с американскими технологическими компаниями, чтобы получить конкурентное преимущество и добиться успеха в передовых технологиях.

«Япония проиграла в прошлом и может так же проиграть и в будущем, — предупредил глава SoftBank. — Чтобы не допустить этого, нам следует не пытаться предложить миру что-то свое, а создать партнерские отношения с США и начать разрабатывать технологии вместе».

По мнению Сона, основное внимание японским специалистам сегодня следует сосредоточить на двух областях — автономном транспорте и генетике — чтобы предотвратить проблемы, возникающие по мере старения общества: рост числа дорожных аварий в участием пожилых водителей и рост цен на медицинские услуги.

«Даже нынешние беспилотные автомобили лучше водят, чем пожилые японцы», — подчеркнул топ-менеджер.

Напоследок отметим, что SoftBank и созданный холдингом фонд Vision Fund сейчас активно инвестирует именно в две вышеупомянутые отрасли, в частности, в компанию Uber и в медицинскую фирму Guardant Health.

Источник: hightech.plus