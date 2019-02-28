GOG.com закрывает программу «Fair Price Package» (с 31 марта 2019 года), которая позволяла вернуть от 12% до 37% стоимости игр

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сервис цифровой дистрибуции игр GOG.com объявил о закрытии программы «Fair Price Package», с помощью которой покупатели могли вернуть часть средств за покупку из-за разницы цен на игры в разных странах.

Изначально программа «Fair Price Package» была введена для того, чтобы игроки могли компенсировать разницу в цене на игру, которая отличается в зависимости от страны. Стоимость игры в одном регионе может быть выше, чем эта же игра стоит в Северной Америке. В странах, где игра стоит выше своей базовой цены в долларах США, магазин давал возможность получать на «GOG Кошелек» средства, эквивалентные разнице в цене.

Таким образом GOG.com возвращал пользователям в среднем 12% от стоимости игры из собственного кармана, а в некоторых случаях сумма возврата могла достигать 37%.

«До определенного момента у нас получалось покрывать эту дополнительную статью расходов из нашей доли и оставаться в небольшом плюсе. К нашему сожалению, это больше невозможно. С увеличением доли, которую мы платим разработчикам, наша доля уменьшается. Конечно, мы не должны забывать, что мы — магазин, а значит, не можем продавать игры, ничего не зарабатывая» — рассказали в GOG.com.

Представители сервиса отметили, что решение отказаться от «Fair Price Package» далось им нелегко, но это должно помочь магазину предлагать лучшие условия для разработчиков и активнее пополнять коллекцию игр без DRM.

В итоге, программа «Fair Price Package» продолжит работу до 31 марта 2019 года. Все средства, полученные в результате использования программы, будут храниться в кошельке игрока в течение года с момента поступления последней суммы.

Источник: GOG.com, Variety