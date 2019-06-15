Графическому формату GIF — 31 год. Посмотрите на первую «гифку»





12 марта 2019 года мы с вами отмечали 30 лет с момента появления всемирной сети. Но что появилось раньше интернета, который давно стал неотъемлемой частью нашей жизни? Правильно, еще до того, как небезызвестный Тим Бернерс-Ли сформулировал идею самого интернета, появились «гифки». Популярный формат графических файлов GIF сегодня празднует свое день рождение. В этот же день, 15 июня, только в 1987 году, была опубликована первая «гифка». Собственно, вот она:

Как видим, с тех пор «гифки», сильно эволюционировали и видоизменились. Но без этого восьмибитной анимации ничего бы не было. За эти три десятка лет формату неоднократно предрекали конец, но, тем не менее, по сей день он остается весьма востребованным среди интернет-пользователей. На сегодня поддержка GIF есть во всех популярных соцсетях и мессенджерах. Более того, ничто не указывает, что интерес к гифкам падает. Все с точностью наоборот. GIF не умер, он продолжает править интернетом. Вот буквально в прошлом месяце Twitter разрешил вставлять гифки в ретвиты.

Примечательно, что когда в далеком 1987 году родился формат GIF, об анимации никто и не думал. Команда программистов из CompuServe под руководством Стива Уилхайта, известного отца формата, взяли за основу для формата разработку, никак не связанную с сегодняшними анимационными фокусами. Речь об алгоритме сжатия без потерь Лемпеля — Зива — Велча (LZW). Но в итоге именно благодаря применению в анимации формат GIF и стал столь популярен. К слову, в данном случае речь о второй модификации формата GIF89a, где и были добавлены поддержка прозрачности и анимации.

Сегодня «джиф» популярен сегодня, как никогда. И едва ли это изменится в обозримом будущем, не так ли? И да, парад гифок по случаю 31-летия формата объявляется открытым!