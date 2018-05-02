HBO официально продлил сериал Westworld / «Мир Дикого Запада» на третий сезон

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Второй сезон сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» только стартовал (вышло всего две серии из десяти), а телеканал HBO уже принял окончательное решение о запуске третьего сезона. Сообщение об этом появилось в официальном twitter-аккаунте проекта.

С учетом того, что первый сезон вышел в конце 2016 года, а второй — в середине 2018 года, выхода первой серии третьего сезона вполне можно ожидать только в 2020 году (в крайнем случае — в конце 2019 года).

Напомним, что сюжет сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Роботы должны развлекать посетителей, втягивая их в разнообразные миссии, однако после очередного обновления прошивки, призванного повысить реалистичность их поведения, отдельные роботы получают видимую свободу действий и начинают действовать в собственных целях.

В новом сезоне авторы покажут новый парк по японской тематике ShogunWorld, а на сайте вымышленной компании Delos Destinations также присутствует упоминание о еще четырех парках. Скорее всего среди них будут парки, основанные на прообразах оригинального полнометражного фильма 1973 года: «Средние Века» (Medievalworld) и «Древний Рим» (Romanworld).

Источник: Engadget