HBO официально продлил сериал Westworld / «Мир Дикого Запада» на третий сезон
Второй сезон сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» только стартовал (вышло всего две серии из десяти), а телеканал HBO уже принял окончательное решение о запуске третьего сезона. Сообщение об этом появилось в официальном twitter-аккаунте проекта.
С учетом того, что первый сезон вышел в конце 2016 года, а второй — в середине 2018 года, выхода первой серии третьего сезона вполне можно ожидать только в 2020 году (в крайнем случае — в конце 2019 года).
INITIATE: Season 3. #Westworld pic.twitter.com/s5Mz32Yo3C
— Westworld (@WestworldHBO) 1 мая 2018 г.
Напомним, что сюжет сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Роботы должны развлекать посетителей, втягивая их в разнообразные миссии, однако после очередного обновления прошивки, призванного повысить реалистичность их поведения, отдельные роботы получают видимую свободу действий и начинают действовать в собственных целях.
В новом сезоне авторы покажут новый парк по японской тематике ShogunWorld, а на сайте вымышленной компании Delos Destinations также присутствует упоминание о еще четырех парках. Скорее всего среди них будут парки, основанные на прообразах оригинального полнометражного фильма 1973 года: «Средние Века» (Medievalworld) и «Древний Рим» (Romanworld).
Источник: Engadget