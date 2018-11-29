Хэ Цзянькуй: «Клинические испытания по генетическому редактированию новорожденных приостановлены»
Китайский ученый Хэ Цзянькуй выступил в Гонконге в ходе Второго международного саммита по редактированию генома человека. Хэ подтвердил, что ему удалось успешно изменить ДНК двух девочек-близнецов, рожденных от инфицированного ВИЧ отца, что якобы должно предотвратить развитие у них СПИДа. Всего в эксперименте участвовало семь пар добровольцев.
Вместе с тем, исследователь заявил, что в настоящее время клинические испытания приостановлены из-за вспыхнувшего вокруг эксперимента скандала и начатого властями Китая расследования.
«Я должен извиниться за то, что результаты вскрылись так неожиданно, — сказал Хэ коллегам. — Клинические испытания были приостановлены ввиду сложившейся ситуации».
Также он упомянул о «другой потенциальной беременности» у второй пары, но дальнейшие расспросы выявили, что речь идет только о химической беременности — так называют случай выкидыша на очень ранних стадиях.
По словам Хэ, родители были должным образом проинформированы о рисках перед тем, как дали согласие на эксперимент.
«Я горжусь своей работой в этом проекте. Исследование было отправлено на рецензирование в научный журнал», — сказал Хэ, не уточнив название журнала.
Помимо этого, ученый подчеркнул, что его университет не знал о проекте, который он финансировал из собственных средств.
Напоследок отметим, что организаторы Второго международного саммита по редактированию генома человека уже заявили о том, что им не было известно о работе Хэ, и раскритиковали ученого.
Как метко отметил ведущий саммита Робин Ловел-Бейдж, проведенные Хэ клинические испытания — «шаг назад» для всей научной индустрии.
«Это пример подхода, который был недостаточно аккуратным, осторожным и соразмерным, — высказался он. — Хотя я и смею признать, что это — переломный момент в истории».
Председатель саммита Дэвид Балтимор, лауреат Нобелевской премии, описал произошедшее как «неспособность научного сообщества к саморегуляции».
Не менее критического мнения придерживается создатель CRISPR Фэн Чжан.
«По моему мнению, такие эксперименты попросту не должны проводиться. То, что сделал Хэ, не имеет никакого отношения к науке», — заметил он.
Источники: Yahoo, hightech.plus