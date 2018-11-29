Хэ Цзянькуй: «Клинические испытания по генетическому редактированию новорожденных приостановлены»

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Китайский ученый Хэ Цзянькуй выступил в Гонконге в ходе Второго международного саммита по редактированию генома человека. Хэ подтвердил, что ему удалось успешно изменить ДНК двух девочек-близнецов, рожденных от инфицированного ВИЧ отца, что якобы должно предотвратить развитие у них СПИДа. Всего в эксперименте участвовало семь пар добровольцев.

Вместе с тем, исследователь заявил, что в настоящее время клинические испытания приостановлены из-за вспыхнувшего вокруг эксперимента скандала и начатого властями Китая расследования.

«Я должен извиниться за то, что результаты вскрылись так неожиданно, — сказал Хэ коллегам. — Клинические испытания были приостановлены ввиду сложившейся ситуации».

Также он упомянул о «другой потенциальной беременности» у второй пары, но дальнейшие расспросы выявили, что речь идет только о химической беременности — так называют случай выкидыша на очень ранних стадиях.

По словам Хэ, родители были должным образом проинформированы о рисках перед тем, как дали согласие на эксперимент.

«Я горжусь своей работой в этом проекте. Исследование было отправлено на рецензирование в научный журнал», — сказал Хэ, не уточнив название журнала.

Помимо этого, ученый подчеркнул, что его университет не знал о проекте, который он финансировал из собственных средств.

Напоследок отметим, что организаторы Второго международного саммита по редактированию генома человека уже заявили о том, что им не было известно о работе Хэ, и раскритиковали ученого.

Как метко отметил ведущий саммита Робин Ловел-Бейдж, проведенные Хэ клинические испытания — «шаг назад» для всей научной индустрии.

«Это пример подхода, который был недостаточно аккуратным, осторожным и соразмерным, — высказался он. — Хотя я и смею признать, что это — переломный момент в истории».

Председатель саммита Дэвид Балтимор, лауреат Нобелевской премии, описал произошедшее как «неспособность научного сообщества к саморегуляции».

Не менее критического мнения придерживается создатель CRISPR Фэн Чжан.

«По моему мнению, такие эксперименты попросту не должны проводиться. То, что сделал Хэ, не имеет никакого отношения к науке», — заметил он.

Источники: Yahoo, hightech.plus