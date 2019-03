Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store

В рамках GDC компания Epic Games объявила, что все бывшие PlayStation-эксклюзивы Quantic Dream выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store. Их издаст сама Sony.

No need to own a Playstation anymore to play Quantic Dream games. Anyone with a PC will be able to meet Ethan Mars, Jodie Holmes and Connor. — David Cage (@David__Cage) 20 марта 2019 г.

«Чтобы играть в игры Quantic Dream, больше не нужна PlayStation. Любой владелец ПК сможет встретить Итана Марса, Джоди Холмс и Коннора».

Страницы Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls уже доступны в EGS. У проектов пока нет дат релиза, но они должны выйти поочередно в 2019 году.

Кроме того, без Steam на старте обойдутся The Outer Worlds от Obsidian и Control от Remedy. Вместе с тем, Obsidian уточнила, что The Outer Worlds на ПК не будет эксклюзивом EGS: игра выйдет еще в Microsoft Store.

It isn’t an exclusive. The game will also launch on the Windows Store at launch (same day as consoles). Other PC platforms will release 12 months later. — Obsidian (@Obsidian) 20 марта 2019 г.

Помимо упомянутых выше проектов эксклюзивно в EGS также выйдут:

The Sinking City от украинской студии Frogwares;

Ancestors: The Humankind Odyssey от Патриса Дезиле, геймдизайнера Assassin’s Creed;

The Cycle от YAGER, авторов Spec Ops: The Line;

Journey to the Savage Planet от Typhoon Studios и 505 Games;

Afterparty от Night School Studios;

Industries of Titan от Brace Yourself Games;

Kine от Chump Squad;

Solar Ash от Heart Machine и Annapurna Interactive.

Вероятно, для каждого из релизов период эксклюзивности составит стандартные 12 месяцев.

Источник: DTF