Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store
В рамках GDC компания Epic Games объявила, что все бывшие PlayStation-эксклюзивы Quantic Dream выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store. Их издаст сама Sony.
No need to own a Playstation anymore to play Quantic Dream games. Anyone with a PC will be able to meet Ethan Mars, Jodie Holmes and Connor.
— David Cage (@David__Cage) 20 марта 2019 г.
«Чтобы играть в игры Quantic Dream, больше не нужна PlayStation. Любой владелец ПК сможет встретить Итана Марса, Джоди Холмс и Коннора».
Страницы Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls уже доступны в EGS. У проектов пока нет дат релиза, но они должны выйти поочередно в 2019 году.
Кроме того, без Steam на старте обойдутся The Outer Worlds от Obsidian и Control от Remedy. Вместе с тем, Obsidian уточнила, что The Outer Worlds на ПК не будет эксклюзивом EGS: игра выйдет еще в Microsoft Store.
It isn’t an exclusive. The game will also launch on the Windows Store at launch (same day as consoles). Other PC platforms will release 12 months later.
— Obsidian (@Obsidian) 20 марта 2019 г.
Помимо упомянутых выше проектов эксклюзивно в EGS также выйдут:
- The Sinking City от украинской студии Frogwares;
- Ancestors: The Humankind Odyssey от Патриса Дезиле, геймдизайнера Assassin’s Creed;
- The Cycle от YAGER, авторов Spec Ops: The Line;
- Journey to the Savage Planet от Typhoon Studios и 505 Games;
- Afterparty от Night School Studios;
- Industries of Titan от Brace Yourself Games;
- Kine от Chump Squad;
- Solar Ash от Heart Machine и Annapurna Interactive.
Вероятно, для каждого из релизов период эксклюзивности составит стандартные 12 месяцев.
Источник: DTF