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Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store
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Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store

Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store

В рамках GDC компания Epic Games объявила, что все бывшие PlayStation-эксклюзивы Quantic Dream выйдут на ПК эксклюзивно в Epic Games Store. Их издаст сама Sony.

«Чтобы играть в игры Quantic Dream, больше не нужна PlayStation. Любой владелец ПК сможет встретить Итана Марса, Джоди Холмс и Коннора».

Страницы Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls уже доступны в EGS. У проектов пока нет дат релиза, но они должны выйти поочередно в 2019 году.

Кроме того, без Steam на старте обойдутся The Outer Worlds от Obsidian и Control от Remedy. Вместе с тем, Obsidian уточнила, что The Outer Worlds на ПК не будет эксклюзивом EGS: игра выйдет еще в Microsoft Store.

Помимо упомянутых выше проектов эксклюзивно в EGS также выйдут:

  • The Sinking City от украинской студии Frogwares;
  • Ancestors: The Humankind Odyssey от Патриса Дезиле, геймдизайнера Assassin’s Creed;
  • The Cycle от YAGER, авторов Spec Ops: The Line;
  • Journey to the Savage Planet от Typhoon Studios и 505 Games;
  • Afterparty от Night School Studios;
  • Industries of Titan от Brace Yourself Games;
  • Kine от Chump Squad;
  • Solar Ash от Heart Machine и Annapurna Interactive.

Вероятно, для каждого из релизов период эксклюзивности составит стандартные 12 месяцев.

Источник: DTF

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