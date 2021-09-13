



Летом прошлого года корейский автопроизводитель Hyundai представил отдельный электромобильный бренд IONIQ и пообещал выпустить в его рамках три новых модели. Электрокроссовер Ioniq 5 уже вышел и продается, анонс спорткупе Ioniq 6 ожидается до конца текущего года, а вот о модели Ioniq 7 известно меньше всего.

Дело в том, что в основу первого электромобиля лег ретро-концепт «45», анонсированный на Франкфуртском автосалоне 2019 года. В свою очередь модель Ioniq 6 построена на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Prophecy, который также можно было рассмотреть со всех сторон на ряде выставок. О модели Ioniq 7 известно только то, что она будет выполнена в стилистике спортивного Ioniq 6 / Hyundai Prophecy, но при этом обладать формфактором крупного кроссовера.

Ранее корейцы ограничились лишь одним изображением с фронтальным ракурсом, которое не слишком многое рассказывало о концепте, однако теперь в сети появилось новое изображение, позволяющее увидеть силуэт новинки.

Напомним, что премьера электрокроссовера Hyundai Ioniq 7 ожидается в 2022 году. Эта модель позиционируется как решение для тех, кому нужен электрокроссовер с полезным объемом больше, чем у модели Ioniq 5. Скорее всего она получит 7-местное исполнение и другие решения, типичные для семейных автомобилей. В качестве платформы будет использована фирменная модульная архитектура Electric-Global Modular Platform (E-GMP), допускающая создание электромобилей различного формата.

P.S. Ранее мы публиковали видео новых концептов Hyundai, но тогда речь шла о фантазии дизайнера и 3D-моделировании, тогда как новое изображение опубликовали представители автопроизводителя.

Источник: InsideEV’s