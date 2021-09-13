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Hyundai показал, как будет выглядеть новый крупный электрокроссовер Hyundai Ioniq 7, премьера которого запланирована на 2022 год

Hyundai показал, как будет выглядеть новый крупный электрокроссовер Hyundai Ioniq 7, премьера которого запланирована на 2022 год

Hyundai показал, как будет выглядеть новый крупный электрокроссовер Hyundai Ioniq 7, премьера которого запланирована на 2022 год


Летом прошлого года корейский автопроизводитель Hyundai представил отдельный электромобильный бренд IONIQ и пообещал выпустить в его рамках три новых модели. Электрокроссовер Ioniq 5 уже вышел и продается, анонс спорткупе Ioniq 6 ожидается до конца текущего года, а вот о модели Ioniq 7 известно меньше всего.

Дело в том, что в основу первого электромобиля лег ретро-концепт «45», анонсированный на Франкфуртском автосалоне 2019 года. В свою очередь модель Ioniq 6 построена на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Prophecy, который также можно было рассмотреть со всех сторон на ряде выставок. О модели Ioniq 7 известно только то, что она будет выполнена в стилистике спортивного Ioniq 6 / Hyundai Prophecy, но при этом обладать формфактором крупного кроссовера.

Hyundai показал, как будет выглядеть новый крупный электрокроссовер Hyundai Ioniq 7, премьера которого запланирована на 2022 год

Ранее корейцы ограничились лишь одним изображением с фронтальным ракурсом, которое не слишком многое рассказывало о концепте, однако теперь в сети появилось новое изображение, позволяющее увидеть силуэт новинки.

Напомним, что премьера электрокроссовера Hyundai Ioniq 7 ожидается в 2022 году. Эта модель позиционируется как решение для тех, кому нужен электрокроссовер с полезным объемом больше, чем у модели Ioniq 5. Скорее всего она получит 7-местное исполнение и другие решения, типичные для семейных автомобилей. В качестве платформы будет использована фирменная модульная архитектура Electric-Global Modular Platform (E-GMP), допускающая создание электромобилей различного формата.

P.S. Ранее мы публиковали видео новых концептов Hyundai, но тогда речь шла о фантазии дизайнера и 3D-моделировании, тогда как новое изображение опубликовали представители автопроизводителя.

Источник: InsideEV’s

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