Игроделы из Ninja Theory опубликовали релизный трейлер онлайн-боевика Bleeding Edge





Несмотря на то, что аренный онлайн-боевик Bleeding Edge выйдет на PC (Steam) и Xbox One лишь 24 марта, студия Ninja Theory, авторы Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry и Hellblade: Senua’s Sacrifice, уже выпустила релизный трейлер игры.

В непродолжительном ролике разработчики показали короткую предысторию мира проекта. Главные герои — преступники, получившие кибернетические импланты с черного рынка после взлома крупной компании-производителя. Вместе они устраивают подпольные гладиаторские командные бои в формате 4х4. Зачем? Ну, просто им «нравится сражаться».

В плане геймплея Bleeding Edge будет представлять собой смесь слэшера, файтинга и элементов TPS с захватом цели, комбо, уклонениями и парированиями. Разработчики обещают, что все герои, коих в общей сложности будет больше десятка, будут обладать собственными уникальными способностями и оружием с возможностью прокачки и модификации, а на картах-аренах будут представлены различные опасности, которыми, если постараться, можно воспользоваться себе на благо. Кроме того, в Ninja Theory подчеркивают, что в игре не будет микротранзакций, а все улучшения и косметические предметы предстоит добывать в боях.

Прием предварительных заказов на Bleeding Edge уже открыт. Для тех, кто готов купить игру до релиза, разработчики подготовили в качестве бонуса набор Punk Pack с тематическими «панковскими» внутриигровыми скинами, эмоциями, стикерами и ховербордом. Еще один подарок сделают тем игрокам, которые принимали участие в бета-тестировании: их прогресс и достижения перенесут в полную версию.

Предыдущие трейлеры Bleeding Edge представлены ниже:

Источник: DTF