IKEA представила занавески, «очищающие воздух»

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Компания IKEA представила прототип очищающей воздух занавески GUNRID.

Как сообщается, занавеска сделана из ткани, покрытой слоем специального фотокатализатора, который под воздействием света ускоряет процесс окисления органических загрязнителей, находящихся в воздухе, и тем самым способствует их разрушению.

Таким образом, воздух, поступающий через окно, оказывается чище.

Никаких подробностей о работе ткани, а также о ее эффективности компания пока что не оглашает, но, по словам инженеров, технология работает «подобно фотосинтезу у растений».

По имеющейся информации, занавески GUNRID поступят в продажу в следующем году. Точная дата и стоимость новинки не уточняются.

Источник: N+1