IKEA представила занавески, «очищающие воздух»
Компания IKEA представила прототип очищающей воздух занавески GUNRID.
Как сообщается, занавеска сделана из ткани, покрытой слоем специального фотокатализатора, который под воздействием света ускоряет процесс окисления органических загрязнителей, находящихся в воздухе, и тем самым способствует их разрушению.
Таким образом, воздух, поступающий через окно, оказывается чище.
Никаких подробностей о работе ткани, а также о ее эффективности компания пока что не оглашает, но, по словам инженеров, технология работает «подобно фотосинтезу у растений».
По имеющейся информации, занавески GUNRID поступят в продажу в следующем году. Точная дата и стоимость новинки не уточняются.
Источник: N+1