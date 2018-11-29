Instagram будет описывать фотографии для слабовидящих пользователей

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В Instagram появилась опция описания фотографий, предназначенная для слабовидящих пользователей.

Как сообщается, на устройствах с включенной функцией чтения с экрана приложение будет описывать запечатленное на фотографиях при помощи алгоритмов компьютерного зрения (включая распознавание объектов от Facebook).

Кроме этого, Instagram представил функцию, посредством которой пользователи могут самостоятельно добавлять к фотографиям дополнительные описания, озвучиваемые для слабовидящих пользователей.

Оба нововведения доступны в последнем обновлении приложения.

Источник: N+1