Instagram будет описывать фотографии для слабовидящих пользователей
В Instagram появилась опция описания фотографий, предназначенная для слабовидящих пользователей.
Как сообщается, на устройствах с включенной функцией чтения с экрана приложение будет описывать запечатленное на фотографиях при помощи алгоритмов компьютерного зрения (включая распознавание объектов от Facebook).
Кроме этого, Instagram представил функцию, посредством которой пользователи могут самостоятельно добавлять к фотографиям дополнительные описания, озвучиваемые для слабовидящих пользователей.
Оба нововведения доступны в последнем обновлении приложения.
Источник: N+1