Испанские инженеры разработали ИИ-систему, которая своевременно заметит лесной пожар и вышлет к нему дрон





Когда начинается лесной пожар, огнеборцам крайне важно знать, с чем именно им предстоит столкнуться, дабы наиболее эффективно подготовиться к предстоящей работе. Новый проект испанских специалистов призван повысить осведомленность пожарных.

Как сообщается, группа ученых из Мадридского университета имени Карлоса III (UC3M), компаний Divisek Systems и Dronitec, а также телекоммуникационной корпорации Telefónica, создала систему, которая включает в себя сеть связанных между собой башен, оснащенных тепловизионными камерами, ИИ-алгоритмами и беспилотными квадрокоптерами. Последние хранятся внутри башен в специальных ангарах, оборудованных системой подзарядки.

При помощи камер каждая такая вышка способна зафиксировать тепловую сигнатуру лесного пожара, разгорающегося в радиусе 15 километров от нее. После обнаружения очага алгоритм башни определяет местоположение огня, а затем «будит» беспилотник и отправляет ему координаты места происшествия. Также умный помощник оповещает о беде ближайшую пожарную бригаду.

Затем беспилотник, который использует для ориентировки на местности систему GPS, позволяющую ему двигаться даже в условиях плохой видимости, летит к огню. На месте он при помощи своих тепловизионной и оптической камер собирает информацию и передает ее пожарным. При этом при необходимости огнеборцы могут дать дрону дополнительные указания — например, пролететь над определенной областью еще раз, — чтобы получить более полное представление о причинах возгорания и его масштабах.

Как только миссия дрона будет завершена, он вернется к башне и сядет в ангаре, автоматически «пристыковавшись» к зарядной станции.

Разработчики уже протестировали один такой аппарат и башню совместно с Департаментом чрезвычайных служб Мадрида. Хотя модель дрона не называется (в пресс-релизе размещена лишь его фотография, представленная выше), инженеры указывают, что они дополнительно оснастили задействованный коптер датчиками температуры, задача которых — не давать устройству самому пострадать в огне.

По словам авторов, их решение весьма перспективно, при этом оно не займет чью-либо должность, о чем так беспокоятся многие люди в последнее время, а лишь предложит новый инструмент для аварийных служб, работа которых станет более предсказуемой и безопасной.

Источник: UC3M