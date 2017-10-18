Исследование: военным с ПТСР комфортнее общаться с виртуальными психологами

По наблюдениям психологов, люди чаще бывают откровенны при анонимных опросах, но в таком случае теряется ощущение контакта с собеседником, необходимое для полноценной диагностики. Авторы нового исследования предложили решение в виде виртуального интервьюера: он дает и иллюзию разговора с человеком, и ощущение защищенности и анонимности. При этом компьютерный собеседник может показывать свое расположение с помощью внешнего вида, выражения лица или позы.

Как сообщается, авторы статьи протестировали виртуального собеседника на нескольких группах военных, служивших в Афганистане. В результате выяснилось, что в общении с ним большее количество участников эксперимента показало признаки ПТСР, чем при заполнении анкет, а те, кому уже был поставлен такой диагноз, рассказали о большем числе симптомов.

Как предполагают ученые, в будущем их исследование позволит военным на условиях анонимности получать более объективные сведения о своем психическом состоянии, что должно подтолкнуть многих из них своевременно обратиться за помощью.

Источник: Indicator