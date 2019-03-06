Подробную информацию о конкурсе организаторы опубликуют в апреле. Старт конкурса назначен на июнь, тогда же будут опубликованы учебные среды с большим количеством объектов для обучения агентов. Призовой фонд Animal-AI Olympics составит $10 000. Результаты конкурса планируется подбить в декабре 2019.

Источник: HeuroHive