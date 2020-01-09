Историческая инди-драма «Первая корова» обзавелась трейлером

Независимая кинокомпания A24 опубликовала трейлер своего нового фильма «Первая корова». Это историческая драма, действие происходит в XIX веке.

Лента расскажет историю опытного повара, который присоединяется к группе охотников на территории Орегон и знакомится с китайским иммигрантом. Вдвоем они решают начать дело, которое целиком зависит от одной молочной коровы, принадлежащей местному богатому землевладельцу.

Главные роли исполнили Джон Магаро («Не исчезай», «Кэрол») и Орион Ли («Ярость»). Режиссером и сценаристом фильма, основанного на романе Джонатана Рэймонда The Half Life, выступила кинематографистка Келли Райхардт («Венди и Люси», «Обход Мика») — это ее первый проект с 2016 года, после выхода картины «Несколько женщин».

Мировая премьера «Первой коровы» состоялась на кинофестивале Telluride Film Festival в августе 2019-го; также лента была показана на Нью-Йоркском кинофестивале, получив одобрительные отзывы критиков. В американский прокат драма выходит 6 марта 2020 года.

Источник: BirdInFlight