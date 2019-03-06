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Израильский лунный зонд «Берешит» прислал первые снимки
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Израильский лунный зонд «Берешит» прислал первые снимки

Израильский лунный зонд «Берешит» прислал первые снимки

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит», пребывающий на данный момент на околоземной орбите, прислал первые снимки с бортовой камеры.

Как сообщается, фотографии были сделаны вскоре после второго маневра и перед началом подготовки к третьему.

На присланных снимках можно видеть элементы самого аппарата и табличку с надписью «Маленькая страна, большие мечты» на английском языке.

Кроме того, на одном из снимков зонд сфотографировал Землю, запечатлев Австралию.

«На расстоянии 37,6 тыс. километров от Земли «Берешит» сделал фотографию Земли при помощи своей «селфи-камеры». На фото четко видна Австралия. Эта фотография была сделана во время медленного вращения космического аппарата и на ней впервые можно увидеть израильский флаг и фразу «Да здравствует народ Израиля!» [на иврите] на его борту», — говорится в публикации команды SpaceIL, отвечающей за осуществление научной миссии первого в истории израильского лунного зонда.

Напоследок отметим, что израильское правительство пристально следит за судьбой «Берешита».

«Этот космический аппарат олицетворяет собой силу и технологическую мощь Израиля, и его [«Берешита»] успехи — это важное послание детям Израиля: вы можете и должны мечтать о великих свершениях», — заявил министр науки Израиля Офир Акунис.

Источник: N+1

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