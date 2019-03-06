Израильский лунный зонд «Берешит» прислал первые снимки

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Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит», пребывающий на данный момент на околоземной орбите, прислал первые снимки с бортовой камеры.

Как сообщается, фотографии были сделаны вскоре после второго маневра и перед началом подготовки к третьему.

На присланных снимках можно видеть элементы самого аппарата и табличку с надписью «Маленькая страна, большие мечты» на английском языке.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019

Кроме того, на одном из снимков зонд сфотографировал Землю, запечатлев Австралию.

«На расстоянии 37,6 тыс. километров от Земли «Берешит» сделал фотографию Земли при помощи своей «селфи-камеры». На фото четко видна Австралия. Эта фотография была сделана во время медленного вращения космического аппарата и на ней впервые можно увидеть израильский флаг и фразу «Да здравствует народ Израиля!» [на иврите] на его борту», — говорится в публикации команды SpaceIL, отвечающей за осуществление научной миссии первого в истории израильского лунного зонда. Напоследок отметим, что израильское правительство пристально следит за судьбой «Берешита». «Этот космический аппарат олицетворяет собой силу и технологическую мощь Израиля, и его [«Берешита»] успехи — это важное послание детям Израиля: вы можете и должны мечтать о великих свершениях», — заявил министр науки Израиля Офир Акунис.

Источник: N+1