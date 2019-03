Израильский лунный зонд «Берешит» прислал первые снимки

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит», пребывающий на данный момент на околоземной орбите, прислал первые снимки с бортовой камеры.

Как сообщается, фотографии были сделаны вскоре после второго маневра и перед началом подготовки к третьему.

На присланных снимках можно видеть элементы самого аппарата и табличку с надписью «Маленькая страна, большие мечты» на английском языке.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019