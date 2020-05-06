JerryRigEverything проверил новый смартфон iPhone SE 2020 на устойчивость к царапинам и изгиб, а также разобрал его [видео]





Продажи нового смартфона Apple iPhone SE 2020 в Украине стартуют уже через два дня — в пятницу, 8 мая. Именно поэтому самое время узнать, насколько прочным и устойчивым к царапинам оказалась новинка. Ну, а самый лучший способ узнать это, не ставя эксперименты на личном экземпляре — youtube-канал JerryRigEverything, автор которого набил руку на опытах подобного рода.

Отметим, что за время с начала продаж на рынке США (там iPhone SE можно было купить начиная с 24 апреля) автор успел снять два ролика о новинке. В первом он проводит свои стандартные тесты на прочность и «царапоустойчивость» корпуса и дисплея, включая тест на изгиб, а во втором — разобрал смартфон в стиле iFixit.

Так что если вы хотите увидеть не только встречу iPhone SE с реальной жизнью, но и рассмотреть его внутренности и оценку ремонтопригодности, то обязательно посмотрите и второй ролик.

Напомним, что анонс нового «условно-бюджетного» смартфона Apple iPhone SE 2020 состоялся в онлайн-режиме 15 апреля 2020 года. Новинка получила старый добрый дизайн в стиле iPhone 8 c фирменной кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, но современную платформу SoC A13 Bionic, как у старших собратьев линейки iPhone 11.

Стоимость официальных iPhone SE 2020 в Украине стартует с отметки 14499 грн:

Источник: JerryRigEverything