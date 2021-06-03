Как создавали графику в серии «Бункер» мультсериала Love, Death & Robots от Netflix [видео]





Хоть второй сезон анимационной антологии Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» оказался заметно короче и хуже первого сборника, некоторые эпизоды буквально поразили качественной фотореалистичной графикой. И в Netflix решили больше рассказать о процессе съемок новых серий в целом и выпуска Life Hutch / «Бункер» в частности.





Интересно, что на данном этапе съемок студии все еще нуждаются в реальном прообразе персонажа (к примеру, в «Бункере» это актер Майкл Б. Джордан), однако в итоге индустрия может прийти к переломному моменту, когда необходимость в дорогих (а зачастую и проблемных) актерах отпадет полностью.

Напомним, что премьера первого сезона сериала Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» состоялась 15 марта 2019 года (18 эпизодов), второго — 14 мая 2021 года (8 эпизодов). Третий сезон антологии выйдет уже в следующем году, так что ожидание продлится не так долго, как между двумя первыми сезонами.

Источник: Netflix