Кэти Сакхофф возвращается в космос. Вышел первый трейлер научно-фантастического сериала Another Life / «Другая жизнь» от Netflix





Еще в апреле прошлого года Netflix заказал 10-серийный проект Another Life / «Другая жизнь», научно-фантастическую драму про космос со звездой сериалов Battlestar Galactica / Звездный крейсер «Галактика» и Longmire / «Лонгмайер» Кэти Сакхофф. И вот сейчас стриминговый сервис показал первый тизер-трейлер шоу, который мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.

Согласно синопсису, персонаж Кэти Сакхофф (Нико Брекенридж) вместе с экипажем отправляется в межзвездное путешествие, чтобы выяснить происхождение массивного инопланетного артефакта, упавшего на Землю. Параллельно муж Нико Брекенридж, которого играет Джастин Чатвин («Война миров» и сериал «Американская готика»), возглавляет команду, занимающуюся расследованием инцидента на Земле. Как несложно догадаться, в определенный момент экипаж миссии сталкивается с некой угрозой. Какой именно, можно будет узнать только после выхода сериала.

Создателем шоу выступил Аарон Мартин, шоураннер канадского сериала в жанре ужасов Slasher / «Слэшер».

Премьера Another Life / «Другая жизнь» на Netflix состоится 25 июля.

Источник: Netflix