Кимбал Маск намерен сделать с сельским хозяйством то же самое, что его старший брат Илон Маск сделал с космонавтикой и электромобилями

Кимбал разбогател, работая совместно со своим братом. Теперь ему 45 лет и он скупает земли по всей Америке. Он верит в экологически чистую «настоящую еду», которая должна в прямом и переносном смысле слова кормить и потребителей, и фермеров, и США, и планету в целом. В его бизнесе, как и в бизнесе брата, на первый план выходит стратегия, идея и маркетинг.

Основная цель Кимбала — сделать портативные вертикальные фермы мейнстримом. Для этого около года назад он запустил фермерский акселератор Square Roots. В ноябре прошлого года совместно со своим давним знакомым Тобиасом Пеггсом он собрал первый набор предпринимателей, готовых изучать основы городского фермерства.

«У выпускников будет возможность начать реальные проекты и создать процветающий бизнес по выращиванию растений — перед ними откроются бескрайние возможности», — заявил тогда Кимбал.

Каждый участник акселератора получил от компании стальной грузовой контейнер площадью 30 квадратных метров с вертикальными системами для выращивания растений, ирригационными системами и набором синих и розовых светодиодов. Каждый контейнер позволяет еженедельно выращивать 22,6 кг листовых овощей (или до 50 тыс. кочанов салата-латука в год), затрачивая лишь 30 литров воды ежедневно, получая в конечном счете уро­жай соизмеримый с полем площадью 0,4 гек­та­ра.

Как сообщается, в каждой такой «ячейке» установлены датчики, которые выводят показания на блок управления. Это дает возможность не только отслеживать все параметры среды, но и задавать необходимые. Здесь можно создать как тропический климат, так и условия северо-востока США.

Именно такие городские фермы приобретут популярность в большинстве городов мира, уверены создатели Square Roots. По их словам, вертикальные фермы не вредят окружающей среде, используют меньше места, экономичные с точки зрения использования ресурсов и дают урожай круглый год.

Участвуя в программе акселератора, предприниматели учатся не только выращивать овощи на вертикальных фермах, но также получают биз­нес-об­ра­зо­ва­ние, занимаются продвижением и развитием своего бизнеса, учатся развивать свой бренд и рассказывать свою историю.

Любопытно, что компания Маска напрямую соединяет начинающих фермеров с покупателями, а часть прибыли берет себе.

«Мы хотели создать модель, которая помогла бы вывести мелкое городское фермерство на новый уровень и соединить каждого потребителя напрямую с фермером», — рассказывает Пеггс.

При этом предприниматели Square Roots вольны использовать разные бизнес-модели. Одни продают овощи офисам, другие выращивают продукцию для жителей бедных районов. Клиентами некоторых ферм являются дорогие нью-йоркские пиццерии и итальянские рестораны, которые покупают базилик и другие пряности. Другие же работают над инженерными решениями для инновационного фермерства, например, над системами освещения и дата-аналитики. Недавно Square Roots привлекла $5 млн на посевном раунде инвестиций. Кроме этого, программу поддержало Ми­ни­стер­ство сель­ско­го хо­зяй­ства США, которое предоставляет небольшие займы для покрытия стартовых операционных расходов. На полученные деньги акселератор планирует построить крупные кампусы с контейнерными фермами в нескольких городах Америки. К 2020 году Square Roots надеются охватить 20 городов. Отметим, что первую партию городских фермеров Square Roots уже выпустил в начале этого месяца. Сейчас акселератор принимает заявки на прием во вторую группу. Длительность их обучения составит 13 месяцев. Стартап не опасается конкуренции. Его цель — создание новой «важной» системы производства и поставок продуктов, которая «улучшит условия жизни на всей планете». «Одна компания, которая подорвет всю пищевую промышленность, или несколько тысяч компаний, работающих сообща? Мы делаем ставку на второе», — заметил Пеггс.

Впрочем, не стоит думать, что предприниматель хочет просто раскидать инновационные вертикальные фермы по США и всему миру. Кимбал планирует создать целую инфраструктуру: центры обучения, продвижение новой философии питания, венчурные программы, специальные акселераторы. Его система, считает он, должна полностью изменить сегодняшнее американское сельское хозяйство, да и в целом американские привычки в еде.

«Еда — это прекрасный подарок, который мы дарим друг другу три раза в день, — заявил он. — Но сложно представить более ужасную систему питания, чем ту, что мы имеем сегодня».

Кимбел говорит, что food space — так называют индустрию питания в Кремниевой долине — вдохновляет его сейчас абсолютно также, как интернет в 1995 году.

«Мы никогда не видели вокруг еды инноваций сегодняшнего масштаба», — утверждает он.

Интересно, что Маск-младший, словно политик или миссионер, активно путешествует по штатам со своей идеей о пищевой промышленности будущего. В этом году он побывал на 50 крупных конференция, связанных с продуктами питания и бизнесом. При этом он тратит миллионы долларов на свои портфельные компании и поддержку других проектов. Его некоммерческая организация, созданная еще в 2011 году, установила уже 425 учебных огородов в детских садах и школах, чтобы дети с юного возраста получали представление об основах сельского хозяйства и знали, как появляется «настоящая еда». Кимбал говорит, что для любого бизнеса важна возможность масштабирования. Все предыдущие компании, пытавшиеся продвигать идею о правильной пище, не получили достаточного результата, потому что не могли масштабировать свою модель, а он уверен, что сможет. Впрочем, у его модели есть и критики. Они говорят, что работа с фермерами, на 100% отличается от работы с доткомами, где не приходилось пачкать руки о землю. Мишель Нишчан, основатель и главный исполнительный директор компании Wolesome Wave, которая пытается сделать овощи и фрукты доступнее для людей с низкими доходами, говорит, что у Маска правильные идеи. Но разбираться в прорывных технологиях и масштабировании не равно умению договариваться с конечными фермерами и самому пачкать руки. По ее мнению, Маску не хватает практического опыта непосредственно на ферме. Источники: hightech.fm (1; 2), aggeek