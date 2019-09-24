Китайский стартап Tiejia Gangquan показал в деле прототип экзоскелета, позволяющего человеку приподнять автомобиль

Китаец Ван Чао в эфире телешоу приподнял машину весом 1,6 тонны. И дело вовсе не в развитых мышцах, а в экзоскелете, который сконструировал этот 25-летний инженер.

Как сообщается, экзоскелет, который показали на центральном телевидении Китая и тут же окрестили «костюмом Тони Старка», — это один из новейших опытных образцов. При этом стартап Вана — Tiejia Gangquan, что в переводе означает «Живая сталь» — уже наладил производство менее продвинутой версии экзоскелета для нужд складских рабочих, пишет Tech in Asia.

«Людям нужно развиваться от углеродной формы жизни к кремниевой. Экзоскелет как недорогое решение для увеличения возможностей человеческого тела — это всего лишь начало пути», — говорит изобретатель.

Коммерческая версия экзоскелета весом всего 5,6 кг надевается как жилет и увеличивает силу поясницы на 30 кг. Системы управления, мотор, аккумуляторы и сенсоры упакованы в металлический корпус, располагающийся на спине.

Встроенный искусственный интеллект адаптируется к движения пользователя и обеспечивает более плавное функционирование прибора. Мотор реагирует на любое движение за миллисекунды, а полностью заряженной батареи хватает на восемь часов.