Китайский стартап Tiejia Gangquan показал в деле прототип экзоскелета, позволяющего человеку приподнять автомобиль
Китаец Ван Чао в эфире телешоу приподнял машину весом 1,6 тонны. И дело вовсе не в развитых мышцах, а в экзоскелете, который сконструировал этот 25-летний инженер.
Как сообщается, экзоскелет, который показали на центральном телевидении Китая и тут же окрестили «костюмом Тони Старка», — это один из новейших опытных образцов. При этом стартап Вана — Tiejia Gangquan, что в переводе означает «Живая сталь» — уже наладил производство менее продвинутой версии экзоскелета для нужд складских рабочих, пишет Tech in Asia.
«Людям нужно развиваться от углеродной формы жизни к кремниевой. Экзоскелет как недорогое решение для увеличения возможностей человеческого тела — это всего лишь начало пути», — говорит изобретатель.
Коммерческая версия экзоскелета весом всего 5,6 кг надевается как жилет и увеличивает силу поясницы на 30 кг. Системы управления, мотор, аккумуляторы и сенсоры упакованы в металлический корпус, располагающийся на спине.
Встроенный искусственный интеллект адаптируется к движения пользователя и обеспечивает более плавное функционирование прибора. Мотор реагирует на любое движение за миллисекунды, а полностью заряженной батареи хватает на восемь часов.
Цена экзоскелета — $4000. Его уже тестируют на складах компаний Deppon Logistics, Watsons и JD.com, а в дальнейшем задействуют для доставки тяжелой бытовой техники, в частности, холодильников, на дом.
Аналитики указывают, что рынок экзоскелетов в Китае только зарождается, так что у Tiejia Gangquan не будет проблем с числом клиентов. Более того, они видят потенциальное применение такого рода устройств не только в логистике, но и в области восстановительной медицины.
По мнению самого Вана, в будущем экзоскелеты станут такой же распространенной вещью, как телефон, облегчив быт многим людям.
Источник: hightech.plus