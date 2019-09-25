Компания MegaBots обанкротилась, гигантского робота Eagle Prime продают на eBay по стартовой цене $1





«Лига боевых роботов» MegaBots обанкротилась и ее владельцы продают ставших ненужными роботов на eBay — звучит как описание фантастической книги в стиле киберпанк, однако это совершенно реальное событие. Один из участников боев — пятиметровый Eagle Prime в данный момент оценен на аукционе в $50,7 тыс., хотя стартовая цена составляла всего $1.

Робот находится в рабочем состоянии, вдобавок покупатель получит все навесное вооружение, контейнер с запчастями и даже конструкторскую документацию, которая позволит при необходимости провести ремонт. Проблема заключается в том, что Eagle Prime требует дорогостоящего обслуживания, а его доставка обойдется в весьма солидную сумму.

К примеру, жителю западного побережья США придется выложить за доставку $4,000, восточного — $17,000, а за пределы США (в том числе в Украину) робота доставят за те же $50,000, которые он стоит в данный момент.

На замену самых изношенных частей потребуется еще около $7,000, вдобавок «сердце» робота в виде двигателя от Chevrolet Corvette требует частой замены масла, а гидравлическая система — пополнения жидкости. В общем, поддержка робота в рабочем состоянии потребует заметных средств.

Один из основателей проекта Мэтт Орлеин (Matt Oehrlein) объяснил, что компании необходимы средства, чтобы расплачиваться по кредитам, поэтому он будет рад, если робота купят хотя бы для коллекции.

Напомним, что впервые о компании MegaBots мы рассказали еще в 2015 году, годом позже этот американский стартап MegaBots привлёк $2,4 млн инвестиций на создание международной лиги пилотируемых боевых роботов. Первый бой американских роботов MegaBots Iron Glory и Eagle Prime с японскими Suidobashi Kuratas состоялся в 2017 году, однако с тех пор дела у компании шли мягко говоря не очень хорошо.

Источник: Engadget