Компания Panic продала 20,000 экземпляров мобильной ретро-консоли Playdate всего за 20 минут (это весь доступный на 2021 год объем)





Мы неоднократно рассказывали вам про необычную мобильную ретро-консоль Panic Playdate с черно-белым экраном, встроенными играми и «заводной рукояткой», так что вы уже хорошо знакомы с данным продуктом. Оказалось, что о новинке знает весьма солидное количество фанатов мобильного гейминга, которые в буквальном смысле размели всю первую партию Playdate «с прилавков» менее, чем за 20 минут.

Предзаказ на модель стартовал 29 июля, при этом менее чем за 20 минут геймеры успели оформить 20,000 онлайн-заказов. В компании изначально предупредили, что смогут собрать до конца 2021 года именно столько консолей, так что тем кто не успел, система выдавала уведомление о поставке не ранее 2022 года.

Разработчики не ожидали такой активности, поэтом страница онлайн-заказа несколько раз уходила в офлайн. Но больше всем не повезло геймерам за пределами США, так как плагин международных заказов и доставки «падал» еще чаще, что помешало жителям других стран успеть оформить свой заказ на первую партию консолей.

Напомним, что консоль Panic Playdate выполнена в компактном корпусе с размерами 76×74×9 мм и 2,7-дюймовым монохромным экраном с разрешением 400×240 пикселей. За управление геймплеем отвечают элементы D-Pad, кнопки A + B, Sleep + Menu, акселерометр и пресловутая рукоятка. В качестве аппаратной основы используется процессор ARM Cortex M7 с рабочей частотой 180 МГц, 16 МБ ОЗУ и встроенное хранилище данных емкостью 4 ГБ. Консоль оснащается беспроводными модулями Wi-Fi 802.11 bgn (2,4 ГГц) и Bluetooth, а также встроенным микрофоном, спикером и разъемом для наушников. Ее автономность составляет 14 дней в режиме ожидания и 8 часов в режиме активного гейминга.

Стоимость Panic Playdate составляет $179, отдельно предлагается обложка Playdate Cover за $29, а также магнитная док-станция Playdate Stereo Dock со встроенной Bluetooth-акустикой, возможностью подзарядки и держателем для ручки.

Источник: Techcrunch, Playdate Shop