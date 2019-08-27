Конференцию для PHP-разработчиков PHP.CE 2019 отменили в связи с… отсутствием на ней женщин-программистов





Если вам показалось перебором решение убрать из кода Python слова master и slave (по соображениям политкорректности), то что вы скажете об отмене целой конференции разработчиков в связи с отсутствием на этом мероприятии представительниц прекрасного пола?

Да, вы не ослышались. Действительно, целую PHP-конференцию отменили, поскольку среди докладчиков не нашлось ни одного не-белого не-мужчины. Речь о мероприятии PHP.CE 2019, которое должно было пройти в Дрездене с 4 по 6 октября. Как вы поняли, PHP.CE — все. Конференция отменена и больше проводиться не будет.

Организаторы заявили, что они-то бы с удовольствием приняли бы в докладчики всех желающих, но увы — кроме белых мужчин, в докладчики заявки никто не подал заявки. Когда это выяснилось, несколько докладчиков из числа белых мужчин в знак протеста публично заявили об отказе от участия в мероприятии (1, 2 и 3). И мероприятие развалилось.

Честно говоря, прокомментировать это довольно трудно.

Источник: Facebook и PHP.CE