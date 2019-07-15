Космическую лабораторию «Тяньгун-2» выведут с орбиты 19 июля

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





19 июля специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) выведут с околоземной орбиты посещаемую лабораторию «Тяньгун-2». Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

«Космическая лаборатория «Тяньгун-2» завершила все запланированные испытания. Ее системы работают в штатном режиме. Сейчас идут все необходимые подготовительные работы по контролируемому возвращению лаборатории в атмосферу Земли в соответствии с утвержденной программой», — говорится в заявлении CNSA, опубликованном в официальном аккаунте в WeChat.

Как уточняется, большая часть аппарата сгорит в атмосфере, а небольшое количество оставшихся обломков упадет в безопасной зоне в южной части Тихого океана. Кроме того, подчеркивается, что Китай намерен выполнить все международные обязательства по использованию космического пространства, в частности, проинформирует другие страны о возвращении космической лаборатории в атмосферу и сложившейся в связи с этим обстановке.

Напомним, аппарат «Тяньгун-2» является второй орбитальной лабораторией Китая, его длина равна 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, взлетная масса — 8,6 тонны. Агрегат состоит из двух отсеков: жилого, где находятся оборудование для проведения экспериментов и стыковочный узел, и технического, где расположены аккумуляторы, солнечные батареи, основные двигатели и топливные баки.

При помощи космической лаборатории ученые CNSA планировали испытать технологии стыковки космических кораблей и дозаправки космических аппаратов ракетным топливом прямо на орбите, а также провести ряд научных экспериментов и протестировать бортовые системы жизнеобеспечения.

«Тяньгун-2» была выведена на орбиту планеты в 15 сентября 2016 года. Спустя месяц, 18 октября 2016 года, пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» доставил на «Тяньгун-2» двух тайконавтов — Цзин Хайпэня и Чэнь Дуна. Станция была обитаемой 30 дней, в течение которых космонавты провели ряд экспериментов, после чего экипаж благополучно вернулся на Землю.

В апреле 2017 года «Тяньгун-2» успешно приняла грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1», который нес на борту ракетное топливо, предназначенное для экспериментальной дозаправки лаборатории, и «передаточный топливный интерфейс», позволивший в конечном итоге подзаправить орбитальный аппарат.

Всего «Тяньгун-2» провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что она прослужит 2 года. Предполагается, что технологии, отработанные в рамках миссии «Тяньгун-2», будут использованы при создании будущей китайской многомодульной орбитальной станции.

Источник: Naked Science