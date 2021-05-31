«Кьюриосити» заснял «серебристые» и «перламутровые» облака на Марсе (очень красиво!)





«Персеверанс» и его личный дрон-разведчик «Индженьюити» ожидаемо перетянули на себя все внимание, но вот сейчас предыдущий марсоход «Кьюриосити» весьма эффектно напомнил о себе — он прислал новое фото с облаками на Красной планете. Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA описали их как «тонкие клубы [газа] из кристаллов льда, которые рассеивают свет от заходящего солнца; некоторые из них переливаются разными цветами».

Как отмечают в NASA, облака — очень редкое явление в разреженной марсианской атмосфере (ее плотность приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле). Обычно они образуются на экваторе в самое холодное время года.

В прошлом году (два года назад по земному времени) облака начали формироваться раньше ожидаемого времени, поэтому на этот раз команда подготовилась заранее.

Эти изображения с облаками несут не только художественную ценность, но и важные научные данные. «Молодые» облака находятся на большей высоте, чем подавляющее большинство марсианских облаков, которые обычно парят на высоте около 60 км над поверхностью планеты и состоят из водяного льда. По данным НАСА, эти высокие облака, вероятно, состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

«Кьюриосити» прислал на Землю как черно-белые, так и цветные изображения — на черно-белых фотографиях более четко видны контуры облаков, которые напоминают рябь на воде.

Цветные изображения получены мачтовой камеры путем объединения из нескольких снимков.

«Наблюдаемые сразу после заката, их ледяные кристаллы отражают угасающий свет и это приводит к их свечению на фоне темнеющего неба. Эти сумеречные облака, также известные как «серебристые» (от латинского «сияющая ночь») облака, становятся ярче, когда заполняются кристаллами, а затем темнеют, когда Солнце в небе опускается ниже их высоты. Это всего лишь один из полезных подсказок, которые используют ученые, чтобы определить высоту облаков». из описания на сайте NASA

Марсоход также сделал снимки переливающихся «перламутровых» облаков, окрашенных в пастельные тона.

Как рассказал Марк Леммон, ученый в области наук об атмосфере из института космических наук (SSI) в Колорадо, эти цвета воспроизводят облачные частицы почти одинакового размера. «Обычно это происходит сразу после того, как облака сформировались и развиваются с одинаковой скоростью», объясняет ученый.

«Кьюриосити» начал свою работу на Марсе в 2012 году в рамках миссии NASA «Марсианская научная лаборатория». За девять с лишним лет он преодолел более 25 километров, занимаясь изучением геологической истории и атмосферы Красной планеты (его целью стала пятикилометровая гора Шарпа), и совершил уже немало открытий, включая множество доказательств воды на поверхности и обитаемости планеты в ранние дни планеты (вот тут подробнее).