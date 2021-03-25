Літній фестиваль ігор Steam відбудеться з 16 по 22 червня





Valve повідомила дати проведення наступного літнього фестивалю ігор Steam — захід під назвою Next Fest (Іграм бути) відбудеться з 16 по 22 червня.

Як і раніше, в рамках фестивалю гравці зможуть пограти в сотні демоверсій, подивитись трансляції від розробників та спілкуватись з ними про їхні ігри, що незабаром з’являться в Steam. Розробники зможуть подати заявку до 14 квітня, але лише для ігор з плановою датою релізу з 22 червня до 1 січня.

Попередній такий фестиваль Valve проводила в лютому, а наступний має відбутися вже у жовтні.

Що цікаво, літній фестиваль Steam перетинається з виставкою E3 2021, яка відбудеться якраз в цей час — з 15 по 17 червня. Водночас поки не зрозуміло, в якому саме форматі буде проходити одна з найбільш ігрових подій року, враховуючи теперішню ситуацію з коронавірусом.