На Steam выходит украинский инди-боевик Heat Guardian о выживании в постапокалиптическом мире вечной зимы [трейлер]

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Украинский разработчик Денис Рудой из Киева в одиночку создал хардкорный боевик о мире вечной зимы Heat Guardian. Игра будет доступна на платформе Steam уже 10 мая, к этому событию автор подготовил релизный трейлер.

В мире Heat Guardian наша планета практически мертва и на ней царит нескончаемая холодная ночь. Игроку предстоит найти последний бастион человечества, где прячутся остатки выживших. На пути герою предстоит сражаться за свою жизнь с опасными мутантами, ограниченными ресурсами и всепоглощающим холодом, который способен убить беспечного игрока еще до встречи с мутантами.

Сюжетная кампания Heat Guardian включает 40 игровых уровней в условиях вечной зимы на руинах Восточной Европы, с ограниченным запасом патронов (доступно более 50 видов оружия и снаряжения). После завершения основной игры откроется дополнительный режим на выживание, в котором игроку придется бороться с постоянно появляющимися волнами противников.

Ссылка на игру Heat Guardian в Steam, также доступна демо-версия.

Источник: Heat Guardian