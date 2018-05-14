На церемонию погребения праха Стивена Хокинга пригласили людей из будущего
Церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга разрешили посетить путешественникам во времени. Об этом стало известно с официального сайта церемонии, на котором разыгрываются билеты на мероприятие.
Так, в графе о «дате рождения», помимо обычных дат, пользователи могут выбрать любой день с 2019 по 2038 год. Один из представителей фонда Стивена Хокинга заявил, что они решились на такой необычный шаг, поскольку не могут на 100% исключить вероятность появления людей из будущего.
«Все возможно, пока не доказано обратное», — заявил представитель фонда.
Вместе с тем, на момент написания новости заявок от путешественников во времени не поступило.
Напоследок отметим, что за 24 часа с момента открытия сайта было подано свыше 12 тысяч заявок из 50 стран мира. Официально сайт закроется 15 мая. На церемонию погребения праха великого ученого, которая пройдет в 16 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, разыгрывается 1000 мест.
Прах Хокинга будет предан земле между могилами одного из основоположников современной физики Исаака Ньютона и автора теории эволюции Чарльза Дарвина.
Источник: The Independent, Sky News
- Интересно, что девять лет назад сам Хокинг провел похожий эксперимент. 28 июня 2009 года он организовал вечеринку, на которую "пригласил всех". Но на нее никто не пришел, поскольку ученый разослал официальное приглашение только на следующий день, 29 июня, чтобы исключить любое шарлатанство. "Возможно, когда-нибудь кто-то, живущий в будущем, найдет информацию и использует машину времени, чтобы вернуться на мою вечеринку, доказав, что путешествия во времени станут возможны", - заявил тогда ученый.
-
- Стивен Хокинг был выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки. Он стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание.
-
- Профессор Хокинг скончался 14 марта 2018 года на 77-м году жизни.