На церемонию погребения праха Стивена Хокинга пригласили людей из будущего

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Церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга разрешили посетить путешественникам во времени. Об этом стало известно с официального сайта церемонии, на котором разыгрываются билеты на мероприятие.

Так, в графе о «дате рождения», помимо обычных дат, пользователи могут выбрать любой день с 2019 по 2038 год. Один из представителей фонда Стивена Хокинга заявил, что они решились на такой необычный шаг, поскольку не могут на 100% исключить вероятность появления людей из будущего.

«Все возможно, пока не доказано обратное», — заявил представитель фонда.

Вместе с тем, на момент написания новости заявок от путешественников во времени не поступило.

Напоследок отметим, что за 24 часа с момента открытия сайта было подано свыше 12 тысяч заявок из 50 стран мира. Официально сайт закроется 15 мая. На церемонию погребения праха великого ученого, которая пройдет в 16 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, разыгрывается 1000 мест.

Прах Хокинга будет предан земле между могилами одного из основоположников современной физики Исаака Ньютона и автора теории эволюции Чарльза Дарвина.

Источник: The Independent, Sky News