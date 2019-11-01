«Начало познания природы вещей»: глава Google пояснил, почему поисковый гигант уделяет особое внимание квантовым вычислениям





В сентябре этого года Google отчиталась о достижении так называемого «квантового превосходства». Квантовая машина Sycomore выполнила за 200 секунд расчеты, на которые у самого совершенного классического суперкомпьютера ушло бы 10 000 лет. Сами вычисления не несли никакой практической пользы — просто цепочки случайных чисел. Однако они продемонстрировали потенциальную возможность квантовых компьютеров превзойти классические в решении определенных задач.

В интервью MIT Technology Review глава Google Сундар Пичаи пояснил, почему IT-корпорация уделяет особое внимание квантовым вычислениям. По его словам, их главная особенность состоит в том, что Вселенная в основе своей работает по законам квантовой физики, а потому научившись работать с ней, человечество сможет лучше познать природу вещей.

Например, оперирование квантовыми вычислениями позволит точно моделировать молекулярные процессы, благодаря чему химики смогут синтезировать новые вещества — лекарства, удобрения и так далее, а также повысить эффективность аккумуляторов.

«Возьмите, например, молекулу кофеина. Она может находиться в 243 состояниях. С современными классическими вычислениями мы даже близко не можем подобраться к понимаю базовых молекулярных структур. Вот почему я столь воодушевлен областью квантовых вычислений», — говорит глава Google.

Сейчас мы находимся в самом начале этого процесса, но уже лет через десять появятся первые продукты, созданные при помощи квантовых компьютеров, считает Пичаи.

«Многие достижения Google были бы невозможны без постоянной эволюции компьютеров, которая происходила на протяжении многих лет. Закон Мура позволял нам постоянно увеличивать вычислительные мощности, благодаря чему сегодня мы можем обслуживать миллиарды пользователей, — поясняет он. — Однако закон Мура… постепенно подходит к концу своего цикла. Квантовые компьютеры — один из многих компонентов, благодаря которым наш прогресс в вычислениях продолжится».

Помимо этого, глава Google прокомментировал спор с IBM. Напомним, что эта компания заявила, что Google своим термином «квантовое превосходство» вводит общественность в заблуждение. По ее словам, данный термин подразумевает то, что квантовые компьютеры в конечном итоге превзойдут классические аналоги, когда в действительности они будут работать сообща, решая совершенно разные задачи. Пичаи сравнил этот спор с ситуацией в области искусственного интеллекта.

«Многие называют нынешние нейросети искусственным интеллектом. Однако есть те, для кого ИИ — это только полноценный искусственный интеллект. Это лишь вопрос терминологии, — подчеркивает глава Google. — Для решения большинства задач нам действительно будет по-прежнему хватить классических ПК. Тем не менее, это никак не умаляет значимость квантовых компьютеров».

Продолжая свою мысль, Пичаи заявил, что квантовые компьютеры отлично дополнят ИИ. Обе отрасли сейчас только начали развиваться, и они могут оказать друг на друга благотворное воздействие. Их симбиоз мог бы решить самые насущные проблемы человечества — к примеру, климатические изменения.

Напоследок Пичаи выразил уверенность в том, что в плане коммерциализации квантовые компьютеры пойдут по стопам нейросетей и алгоритмов машинного обучения, которые, также будучи разработанными в недрах IT-корпораций, сегодня, тем не менее, доступны всем желающим.

Источник: hightech.plus