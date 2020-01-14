Наташа Романофф знакомится с главным противником Таскмастером в новом трейлере «Черной вдовы» от Marvel





Во время матча плей-офф студенческого национального чемпионата по американскому футболу между «Луизиана Стэйт» и «Клемсоном» студия Marvel показала новый трейлер горячо ожидаемого сольного фильма о Черной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон, который откроет четвертую фазу Marvel Cinematic Universe.

Новый ролик собран в основном из материала, который нам уже показывали в дебютном трейлере, но есть в нем и несколько новых кадров. В частности, есть сцена знакомства Наташи Романофф с главным злодеем — Таскмастером, который выступает своего рода злым братом близнецом Капитана Америки. Одна из главных способностей Таскмастера — почти безупречное копирование чужих боевых стилей. Впервые Таскмастер появился в номере Avengers #195, изданном в мае 1980 года. Предположительно, именно с помощью техник Капитана Америки Таскмастер попытается уложить Вдову на лопатки (да, неоднозначно прозвучало).

Также ролик содержит кадры с воссоединением других персонажей из прошлого Наташи, в том числе Елены Беловой в исполнении Флоренс Пью. В фильме Елена Белова — младшая сестра Наташи Романофф и вторая Черная Вдова по совместительству. Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера из «Очень странных дел», в «Черной вдове» играет роль супергероя Красного Стража — советской копии Капитана Америки. Также в фильме появится Тони Старк в исполнении Роберта Дауни младшего (вероятно, в небольшом камео).

События фильма будут происходить после сюжета «Первого мстителя: Противостояние». Режиссером сольного фильма о Черной вдове выступит Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

Премьера «Черной вдовы» намечена на 1 мая 2020 года.

Источник: The Verge