Netflix: Четвертый сезон сериала Stranger Things / «Очень странные дела» выйдет в 2022 году (новый тизер-трейлер)

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал очередной тизер-трейлер сериала Stranger Things / «Очень странные дела» в котором можно увидеть как старые кадры из предыдущих трех сезонов, так и свежие отрывки из грядущего четвертого сезона. Но самое главное заключается в том, что создатели наконец подтвердили, что очередной сезон выйдет уже в следующем 2022 году.

Ранее о такой возможности лишь вскользь упоминали актеры в интервью, но окончательного подтверждения такой информации до сегодняшнего дня не было.

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Stranger Things returns in 2022. pic.twitter.com/RHwQng4QZh — Stranger Things (@Stranger_Things) August 6, 2021

Проследить детали сюжета Stranger Things 4 по короткому 30-секундному ролику просто невозможно, так что для более точной информации предстоит дождаться полноценного трейлера, который скорее всего выйдет уже в 2022 году. В любом случае нас ждет продолжение приключений повзрослевших героев в реальном и «перевернутом» мирах.

Напомним, что ранее Netflix выкладывал тизер-трейлеры «Из России с любовью» с живым шерифом Хоукинса Джимом Хоппером в советской тюрьме и «Одиннадцатая, ты слушаешь?» о темном прошлом главной героини.

Источник: Netflix