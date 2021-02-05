Netflix снял боевик Sentinelle с актрисой украинского происхождения Ольгой Куриленко (трейлер, премьера 5 марта 2021 года)

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Стриминговый сервис Netflix продолжает снимать боевики, посвященные бывшим военным и после Extraction с Крисом Хемсвортом и The Old Guard с Шарлиз Терон предлагает нам посмотреть фильм Sentinelle с Ольгой Куриленко.

Актриса играет роль французского солдата, который вернулся из зоны боевых действий к мирной жизни. На текущей работе, где она просто патрулирует улицы мирного города, ей просто некуда приложить свои смертоносные навыки. Однако когда некий подонок причиняет боль ее родной сестре и собирается остаться безнаказанным благодаря связям отца, главная героиня решает вершить правосудие самостоятельно…

Помимо Ольги Куриленко в фильме снялись Мэрилин Лима, Мишель Набокофф, Андрей Горленко, Мартин Сваби, Кэрол Вейерс и другие.

Премьера боевика Sentinelle состоится на платформе Netflix 5 марта 2021 года.

Источник: Netflix