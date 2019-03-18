Netflix выпустит интерактивный сериал You vs Wild, в котором зритель будет «выживать» в дикой природе вместе с Беаром Гриллсом (премьера 10 апреля, трейлер)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

После успеха интерактивной серии Bandersnatch, которая вышла в рамках сериала Black Mirror, сервис Netflix решил продолжить эксперименты в данной области. Следующим интерактивным проектом сервиса станет сериал You vs Wild, в котором зрителю предстоит выживать любой ценой в дикой природе вместе с Беаром Гриллсом.

Ранее этот известный британский путешественник снимался в аналогичном шоу «выживания» Man vs Wild для канала Discovery. Однако в варианте для Netflix повествование будет идти не по заранее написанному сценарию — в ключевые моменты зрителю предложат ответить на вопросы, связанные с выживанием в различных условиях. Если зритель отвечает правильно — шоу продолжается, если нет — ему покажут, к чему может привести неверный выбор.

В сериале You vs Wild Беар Гриллс посетит несколько различных локаций, включая джунгли, горы, пустыни и леса, так что вопросы по выживанию будут максимально разнообразны.

Пока Netflix подготовил восемь эпизодов интерактивного сериала, все они выйдут одновременно 10 апреля 2019 года.

Источник: Polygon