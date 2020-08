Netflix закрыл фантастический сериал Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» после двух сезонов из-за несоответствия бюджета и просмотров

Издание Variety выяснило, что стриминговый сервис Netflix не собирается снимать третий сезон фантастического сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод». Таким образом второй сезон проекта станет последним, несмотря на то, что в основе сериала лежит книжная трилогия Ричарда Моргана и последняя книга «Пробужденные Фурии» / Woken Furies остается без экранизации.

В отличие от недавно закрытых сериалов «The Society» и «I’m Not Okay With This» причиной отказа от продолжения «Altered Carbon» стал не коронавирус. Проект закрыт по традиционной для Netflix причине несоответстия бюджета и количества просмотров. Говоря проще, сериал оказался слишком дорогим, а смотрело его при этом слишком мало зрителей, таким образом сервис не получал запланированную отдачу.

Сделать фантастический сериал с обилием спецэффектов заметно дешевле не получится, как и нарастить аудиторию, разочарованную вторым сезоном и заменой исполнителя главной роли Юэля Киннамана на Энтони Маки. Таким образом в Netflix решили вопрос радикально.





Напомним, что первый сезон сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» вышел на Netflix в 2018 году и получил преимущественно положительные отзывы, второй сезон в 2020 году оказался заметно слабее. Весной текущего года Netflix также выпустил аниме-фильм Altered Carbon: Resleeved по киберпанк-миру «Видоизмененного углерода».

