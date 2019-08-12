Норвежцы анонсировали конкурента Tesla Model S и Tesla Roadster — седан Riverie





Норвежский стартап Fresco Motors анонсировал свою первую модель — седан Riverie, который по очертаниям очень похож на седан Model S, но по характеристикам ближе к грядущей Tesla Roadster. Цену электрокара создатели не раскрывают, хотя на сайте можно оформить предзаказ.

Пока названы лишь скоростные характеристики новинки, и они впечатляют: Reverie сможет разгоняться с места до 100 км/ч за две секунды, а его максимальная скорость составит 300 км/ч. Для оптимизации крутящего момента у электрокара будет четырехступенчатая коробка-автомат.

О батареях известно чуть больше, отмечает New Atlas. Емкость 500-килограммового аккумулятора Reverie не названа, но создатели обещают «избавить владельцев от беспокойства насчет заряда раз и навсегда».

Помимо того, что батарея будет быстро заряжаться, ее сделают модульной. Так что те, кто согласится возить с собой запасной заряженный аккумулятор, при необходимости смогут по частям пересобрать батарею, тем самым «зарядив» ее, за пару минут. А при повреждении батареи или ее износе можно будет заменить только нерабочие блоки. Также автомобиль будет поддерживать технологию беспроводной зарядки.

Предположительно, Reverie появится на рынке до конца 2021 года. Руководитель Fresco Motors Эспен Квалвик заявил изданию InsideEVs, что компания уже получила около семи десятков предзаказов. Процедура эта, впрочем, не требует внесения депозита и не обязывает к покупке.

Источник: hightech.plus