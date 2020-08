Обновление Joy Ride принесло в шутер Fortnite управляемые автомобили и радиостанции [трейлер]

В очередном обновлении 13.40 Joy Ride разработчики «королевской битвы» Fortnite решили добавить в открытый мир игры управляемые автомобили. Ранее транспортные средства в игре можно было только разрушать, добывая ресурсы, однако теперь игроки смогут полноценно прокатиться по острову.

Игрокам предложили несколько моделей, включая седан Islander Prevalent, спорткар Victory Motors Whiplash, пикап OG Bear и грузовик Titano Mudflap.

Чтобы повысить реалистичность вождения (как бы не смешно это звучало в адрес мультяшного Fortnite), автомобили расходуют бензин. Когда бак опустеет, автомобиль можно будет заправить на одной из ближайших заправок или же принести к нему бензин в канистре, которые разбросаны по всему острову.

Вдобавок к автомобилям разработчики добавили несколько радиостанций, чтобы во время поездки игрок смог послушать Sunflower — Post Malone, Swae Lee, Be Kind — Marshmello, Halsey, Stuck with U — Ariana Grande, Don’t Start Now — Dua Lipa, Lucid Dreams — Juice WRLD и другие популярные треки.

