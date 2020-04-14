Очередной «Летний фестиваль игр Steam» пройдет с 9 по 14 июня, для участия принимаются новинки, готовые к выходу в ближайший год





Игровой сервис Steam объявил, что в этом году традиционный Летний фестиваль игр пройдет с 9 по 14 июня. В этот период у разработчиков игр будет возможность продемонстрировать свои игры всемирной аудитории, заинтересовав потенциальных покупателей еще до момента релиза.

Чтобы поучаствовать, разработчики должны зарегистрировать свою будущую игру до 24 апреля 2020 года. При этом игра-участник должна выйти на Steam до лета 2021 года, а разработчик должен быть готов предоставить демоверсию или небольшой фрагмент игры (до 15 мая 2020 года), чтобы продемонстрировать концепт и степень готовности. Указывать точную дату релиза необязательно, если разработчик не готов поручиться за конкретные число и месяц, он может просто указать «ноябрь 2020 года) или даже «осень 2020 года».

Чтобы поучаствовать, необходим аккаунт разработчика Steamworks, при этом у каждой игры, выдвигаемой на участие в фестивале, должны быть готовый AppID и страница «Скоро выйдет» в магазине.

Узнать больше о процессе регистрации и нюансах участия в «Летнем фестивале игр Steam» можно по следующей ссылке.

Источник: Steam