«Они именно такие, как вы думаете»: Режиссер Гильермо Дель Торо рассказал о встрече с «ужасно спроектированным» НЛО

На прошлой неделе The New York Times рассказало о существовании в США финансируемое государством программы по изучению НЛО и опубликовало занимательное видео с неопознанным объектом, который в 2004 году у берегов Калифорнии преследовали два истребителя F/A-18F ВМС США. Теперь же известный мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо Дель Торо («Лабиринт Фавна», ««Хеллбой» и «Форма воды») заявил, что в молодости видел настоящее НЛО. Об этом он рассказал в недавнем интервью The Hollywood Reporter.

Как рассказал Гильермо, в тот момент он испытал очень сильный испуг и в то же время был до глубины души разочарован… «ужасным дизайном» НЛО.

«Это кажется полным бредом, но я видел НЛО. Я не хотел встречаться с НЛО. Он был ужасно спроектированный», – рассказывает режиссер. – «В тот вечер мы с приятелем встретились, чтобы выпить пива, посмотреть на звезды и поболтать у шоссе Гвадалахары. Мы были единственными на автостраде и тут увидели в темноте огонек, который стал перемещаться нелинейно и очень быстро. И я такой: «давай включим фары и посигналим» И мы начали сигналить.

Дель Торо рассказал, что на тот момент они еще не успели открыть пиво.

По словам режиссера, объект «преодолел километр меньше, чем за секунду и оказался прямо перед ними».

«Это была летающая тарелка с мигающими огнями, так банально. Это очень грустно: я бы хотел сказать вам, что они не такие, как вы думаете. Но, к сожалению, это не так – они именно такие. Мы запрыгнули в машину и попытались уехать как можно быстрее. Сначала объект последовал на нами, но затем исчез», – отметил Гильермо Дель Торо.

Режиссер отметил, что никогда еще не ощущал себя столь напуганным как тогда. По его словам, страх, который он ощутил, казался «первобытным».

