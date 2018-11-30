Опрос футуролога Мартина Форда: эксперты в сфере ИИ дают диаметрально противоположные прогнозы касательно будущего умных машин

Футуролог Мартин Форд расспросил ряд ведущих разработчиков в сфере искусственного интеллекта, чтобы выяснить, когда идеальный ИИ, напоминающий человеческий, станет реальностью. Среди его респондентов — глава лаборатории DeepMind Демис Хассабис, эксперт по ИИ в Google Джефф Дин и специалист по исследованию искусственного интеллекта из Стэнфордского университета Ли Фейфей.

Всего экспертным мнением с футурологом поделились 18 человек. Самый смелый прогноз представил Рэй Курцвейл. По его оценкам, с вероятностью 50% ИИ сравняется с разумом человеком к 2029 году. Наиболее пессимистичный прогноз сделал робототехник Родни Брукс: он надеется, что переломный момент наступит к 2200 году. В среднем большинство экспертов указывает на 2099 год.

Форд отмечает, что раньше прогнозы были более оптимистичными и большинство называло предельный срок ожидания 30 лет. По его мнению, это связано с возрастными особенностями — чем старше исследователь, тем более скептично он оценивает темпы развития технологии.

«Вероятно, существует обратная корреляция между возрастом и оптимизмом. Чем дольше вы работаете над решением проблемы, тем более пессимистичными становитесь», — подчеркивает Форд.

Помимо этого, футуролог обращает внимание на еще один интересный аспект опроса: эксперты разошлись во мнении, возможно ли создать ИИ, используя существующие технологии. Так, часть респондентов отметила, что инструменты для разработки искусственного интеллекта уже существуют, и нам остается их только совершенствовать: например, отладить принцип переноса, который позволяет программе совмещать знания из различных сфер, а также научить машины обучаться самостоятельно, без помощи человека. Другие эксперты считают, что без глобальных научных прорывов о полноценном ИИ говорить бессмысленно.

«При этом исследователи в сфере машинного обучения убеждены, что данной технологии достаточно для того, чтобы разработать настоящий ИИ. В то же время, другие ученые отмечают, что «голого» машинного обучения недостаточно и что нам необходимо дополнительно научиться прививать машинам различные качества, например, здравый смысл», — добавляет Форд.

Что касается предполагаемых научных открытий, которые ожидают нас в области ИИ, то, по мнению большинства специалистов, в настоящее время комментировать данную тему нецелесообразно: отрасль развивается слишком хаотично, а потенциал инноваций в этой сфере раскрывается с запозданием в несколько десятилетий.

Стюарт Рассел, профессор Калифорнийского университета в Беркли, полагает, что для настоящего прорыва не нужны массивы данных и сверхмощные компьютеры. Он вспоминает слова британского физика Эрнеста Резерфорда, который в 1933 году заявил, что «извлечь» атомную энергию из атомов невозможно. Буквально на следующий день физик Лео Силард, разгневанный этим заявлением, доказал возможность цепной ядерной реакции, инициированной нейтронами. Этот пример, по словам Рассела, доказывает, что иногда делать прогнозы бессмысленно.

Также Форд обсудил с экспертами гипотетические опасности, которые может таить в себе ИИ. Философ Ник Бостром назвал искусственный интеллект более серьезной угрозой человечеству, чем климатические изменения. При этом основная проблема, убежден мыслитель, заключается в том, что привить алгоритмам ценности, свойственные людям, крайне сложно.

Бостром подчеркивает, что речь не идет о восстании машин, которые вдруг возненавидят людей и решат их поработить. Проблема в том, что ИИ способен методично преследовать свои цели, не учитывая пожелания человека. Его решения продиктованы не волей, а скрытой логикой, понять которую людям будет чрезвычайно сложно.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что говорить об угрозах пока слишком рано. Профессор Гарвардского университета Барбара Гросц, исследователь в сфере машинной обработки языка, утверждает, что вопросы этики ИИ лишь отвлекают людей от насущных проблем. Например, от экономического кризиса и автономного вооружения.

«На данном этапе развития технологий нет смысла всерьез рассматривать апокалиптические футуристические прогнозы», — отметила она.

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Проведенный опрос, подытоживает Форд, демонстрирует, насколько разобщены сейчас ученые в вопросах ИИ.

«Главное, что мне удалось извлечь, — это то, что данная сфера крайне непредсказуема. Консенсуса в фундаментальных вопросах попросту нет. Даже самые видные эксперты в области ИИ дают совершенно разные прогнозы относительно того, куда движется отрасль, как быстро она развивается, что нас ожидает в ближайшем будущем и каковы риски, — подытоживает футуролог. — Из этого можно сделать вывод, что сферу ИИ ожидает нечто поистине интересное».

Источники: The Verge, hightech.plus