«Найдите пять отличий»: Осенью в Европе начнут продавать кроссовер Suzuki Across, который представляет собой перелицованный Toyota RAV4





Кроссовер Toyota RAV4 является одной из самых популярных новых моделей в Украине, регулярно попадая в Топ-3 продаваемых автомобилей, не менее популярна в нашей стране и его гибридная версия. Теперь же в Европе (а значит, спустя какое-то время и в Украине) можно будет встретить его брата-близнеца Suzuki Across.

Данная модель является первой в рамках программы сотрудничества Toyota и Suzuki, собирать ее будут на тех же японских заводах Toyota, что и RAV4, а продажи в Европе стартуют уже осенью текущего года. По сути, Across — этот тот же RAV4 со слегка измененным дизайном и другими логотипами, причем если спереди модели отличаются, то сбоку и сзади их легко можно перепутать.

Мы подробно разбирали особенности стандартной и гибридной версии кроссовера Toyota RAV4, так что не будем повторяться (заинтересованным рекомендуем прочитать соответствующие обзоры).

Впрочем, не можем не упомянуть, что в версии с подключаемым гибридом, Suzuki Across / Toyota RAV4 исключительно от заряда аккумулятора емкостью 18,1 кВтч автомобиль способен проехать до 75 км, что более чем достаточно для ежедневного пробега среднестатистического жителя города.

Источник: Motor1, Suzuki