People Can Fly показали внутриигровые пейзажи грядущего шутера Outriders, а также рассказали о проработанности лора проекта





Польская студия People Can Fly представила ролик с демонстрацией красот мира Инок, в котором будут сражаться игроки грядущего шутера Outriders.

В видео запечатлены самые разнообразные пейзажи и местности загадочной планеты: это и причудливые леса, и равнины, и горы, и пустыни, и ледники, и локации с таинственной аномалией, и пришедшие в упадок поселения. Разнообразие действительно удивляет, причем весь ролик создан на движке игры, что позволяет оценить ее графику; правда, не уточняется, обладатели какого оборудования смогут наслаждаться столь проработанной визуальной составляющей — например, будет ли такая графика доступна владельцам нынешнего поколения консолей или же лицезреть Инок во всей красе получат возможность лишь те, кто приобрел приставку уже следующего поколения.

Помимо этого, разработчики рассказали о процессе создания вселенной игры. По их словам, поскольку сюжет в шутере будет играть далеко не последнюю роль, они уделили особое внимание истории игрового мира, проработав лор на несколько сотен лет до того временного отрезка, в котором разворачиваются события Outriders. Информация о том, что происходило до прибытия людей на Инок — какими были политические и экономические изменения, которые привели к тому, что Земля стала непригодной для жизни, и какими способами человечество пыталось остановить свое вымирание — будет раскрываться по мере прохождения посредством как видеороликов и диалогов с NPC, так и различных дневников, записок и окружения.

Напоследок напомним, что Outriders представляет собой кооперативный drop in, drop out шутер от третьего лица, основанный на активном использовании укрытий и отличающийся от других подобных проектов, в частности, наличием RPG-элементов: так, герои будут относиться к разным классам, их можно будет прокачивать и кастомизировать. Сюжет игры рассказывает о космических колонизаторах, высадившихся в 2209 году на планете Инок и столкнувшихся с местной загадочной аномалией, которая наделила часть людей сверхспособностями, но также вывела из строя всю «умную» электронику. В результате колонисты остались практически сам на сам с ополчившейся на них местной флорой и фауной, способной быстро эволюционировать, и внутренними разногласиями, которые вскоре разделили поселенцев на противоборствующие группировки.

Outriders выйдет в конце 2020-го на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Источник: DTF